A Gallarate il falò della gioeubia si fa online, ma il sapore del risotto ci sarà stesso

Il falò della gioeubia si potrà anche guardare in diretta, ma che gioeubia è senza l’incontro davanti al fuoco e il tradizionale risotto con la luganiga? L’hanno pensato in molti, a Gallarate e non solo. Nelle diverse località si sta pensando a iniziative “alternative” per salvare il clima della gioeubia in quest’anno di pandemia: la pagina facebook “Sei di Gallarate se… ®” ha messo in cantiere una sua simpatica iniziativa

Gli amministratori, con la collaborazione di alcuni ristoratori gallaratesi, «hanno pensato a come mantenere questa allegra usanza anche in questo difficile periodo».

Quattro ristoranti prepareranno il risotto e lo proporranno con un menù da 10 euro (comprensivo anche di un dolce, lo stesso per ogni ristorante). Gli amministratori della pagina – Paolo Rossi, Marco Colnago, Monica Salomoni ed Emanuele Mulazzani – non ci mettono solo l’organizzazione: si prenderanno anche il compito di consegnare i piatti a casa («Saremo naturalmente muniti di mascherine, vi preghiamo di fare altrettanto»).

L’operazione a prezzo fisso consentirà così anche di raccogliere, per ogni menù consegnato, 1 euro che sarà devoluto a Officina025 Onlus, che si occupa di bambini con necessità particolari, in collegamento con la neuropsichiatria dell’ospedale di Gallarate.

Le prenotazioni cominciano ora e si chiudono giovedì 28 alle 14.00: i menù verranno poi consegnati tra le 19 e le 21. Il pagamento va fatto in contanti, il piatto di risotto (la foto in apertura di questo articolo è d’archivio) arriverà accompagnato dallo scontrino emesso dal ristoratore. Alle 20 si potrà poi ammirare il falò in diretta dal campo sportivo di Arnate, dove settimana prossima i volontari arnatesi e della Pro Loco allestiranno il fantoccio: anche VareseNews proporrà una diretta streaming (attenzione: non bisogna assolutamente andare sul posto, non è una manifestazione pubblica!).

Alla iniziativa della pagina Facebook hanno aderito quattro ristoranti: «Invitiamo a prenotare nel ristorante di riferimento della propria zona», spiegano gli amministratori. Se si abita in centro o a Sciarè si potrà prenotare al ristorante Terminal (0331 149 7079, pagina facebook qui), se si abita a Crenna Moriggia o Ronchi il riferimento è il ristorante I gelsi (0331 246463; pagina facebook qui), per Cascinetta Caiello e Cedrate il riferimento è il Donegal (338 376 7739 pagina facebook qui), per Arnate e Madonna in Campagna l’Osteria dei Mercanti (0331 770412 pagina facebook qui).

Il sapore del risotto con la luganiga è garantito, il falò pure. È lo stare insieme? «Naturalmente faremo una carrellata di tutte le vostre foto con i risotti fumanti». È un ripiego, certo, ma l’idea consentirà di stare insieme e sentirsi – grazie all’iniziativa solidale – parte di una comunità.

Anche in altre località Pro Loco e associazioni si stanno attivando per salvaguardare il falò ma anche lo spirito della tradizione, tra dirette streaming, consegna a casa del piatto tipico della zona (ad esempio il “cinin” a base di salsiccia e fagiolini, a Lonate Pozzolo) e qualche altra trovata creativa.