Gallarate, la maxi rissa sventata da un taxista e dalla Polizia locale

La notizia che qualcosa si stesse preparando era circolata già al mattino tra i ragazzini e qualcosa era trapelato, mettendo in allerta le forze dell’ordine. A dare un contributo decisivo per sventare la maxi rissa che era stata progettata ieri a Gallarate, sono stati un taxista e la Polizia locale cittadina, come racconta l’assessore alla sicurezza Francesca Caruso.

«Siamo stati avvisati tempestivamente da un taxista che ha visto decine e decine di ragazzini arrivare in treno e si è insospettito – spiega l’assessore – Ho subito allertato la Polizia locale che nel giro di pochi minuti è arrivata in centro con tre pattuglie, intercettando subito i ragazzi e riuscendo a disperderli prima che scattasse la rissa».

Sul posto sono intervenuti anche agenti della Polizia di Stato che hanno sequestrato alcune mazze e catene, rinvenute nelle vie vicine, probabilmente abbandonate da alcuni ragazzi in fuga.

Quello che poteva diventare un serio problema di ordine pubblico si è così trasformato in un fuggi fuggi generale, anche se non si è riusciti ad evitare qualche isolato tafferuglio, come quello in cui è rimasto ferito un ragazzino di 14 anni, fortunatamente in modo non grave. Proprio per la presenza di un ferito è stata effettuata comunicazione al Pm di turno.