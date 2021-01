I gestori del teatro di Varese: “Lavoriamo per una nuova casa, la soluzione è vicina”

Come Varesenews ha anticipato lunedì sera, il fallimento del Gruppo 2A srl, proprietario della tendostruttura di piazza Repubblica porterà alla vendita all’asta del teatro. Di mezzo ci va una gestione sana. Ora, in una nota stampa, è proprio la gestione dell’associazione culturale Teatro Stabile d’Insubria e la AD Management s.r.l. a precisare ulteriormente la propria posizione e soprattutto anticipare che è in corso un incessante lavoro per la “realizzazione di una “nuova casa” per la nostra stagione teatrale”.

Pubblichiamo la nota stampa integrale: L’annunciato fallimento della società proprietaria del manufatto sito in piazza della Repubblica e denominato Teatro Apollonio, con conseguente messa all’asta di quest’ultimo, non riguarda in alcun modo i due soggetti che fino al 15 gennaio 2021 hanno gestito la struttura teatrale, ovvero chi ha organizzato gli spettacoli in cartellone fino ad ora proposti, la AD Management s.r.l. e l’Ass.Cult. Teatro Stabile d’Insubria, che invece godono ottima salute.

Stiamo lavorando incessantemente alla realizzazione di una “nuova casa” per la nostra stagione teatrale, un luogo sicuro dove far risorgere il Teatro e rappresentare gli spettacoli rimasti in sospeso della scorsa stagione, oltre ad offrire al pubblico le future stagioni teatrali non appena sarà consentito dalle normative anti Covid-19, in modo da proseguire il nostro lavoro di sempre.

La soluzione è molto vicina e non tarderemo a condividerla con il pubblico appena ottenute tutte le conferme necessarie.

Chi ha il biglietto per uno spettacolo del Teatro di Varese lo conservi ancora gelosamente! Non abbandoneremo nessuno spettatore. Ogni impegno preso fino ad ora dai gestori del Teatro di Varese sarà rispettato: rappresentando gli spettacoli in sospeso; fornendo voucher; o rimborsando i biglietti in caso di eventuale annullamento definitivo degli spettacoli.

Chiediamo al nostro pubblico ancora pazienza e soprattutto sostegno. Ce la stiamo facendo con le nostre forze ma il vostro aiuto è determinante, la cultura non si ferma.

Per ogni comunicazione rimane attivo l’indirizzo mail: biglietteria@teatrodivarese.it . Così come rimarranno attivi e aggiornati il sito internet del teatro e la pagina facebook. I contatti telefonici sono momentaneamente sospesi, li ripristineremo a breve e sarà segnalato sul sito del teatro.

Firmato

Ass. Cult. Teatro Stabile d’Insubria

AD Management s.r.l.