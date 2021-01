È il giorno del derby: Cantù-Openjobmetis in diretta

Pur in condizioni difficili a causa del Covid-19, la Openjobmetis affronta oggi – domenica 31 gennaio – il derby-salvezza contro l’Acqua San Bernardo Cantù. Squadre in campo dalle ore 16 al PalaBancoDesio, parquet di casa dei brianzoli. Come di consueto la partita sarà raccontata azione dopo azione da VareseNews attraverso il nostro liveblog, già disponibile da venerdì sera con notizie, statistiche, curiosità e con il sondaggio-pronostico prepartita. Dalle 15,30 circa, il collegamento da Desio. Per intervenire è possibile scrivere nello spazio commenti del live o usare l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Per visualizzare al meglio il live CLICCATE QUI.