Giovani per i giovani in Europa: da Varese una tre giorni di incontri su Zoom

In questi giorni si sta tenendo online il primo “Peer to… peer tour On line European meeting”, iniziativa realizzata nell’ambito dell’iniziativa regionale “La Lombardia è dei giovani 2019” e di cui il Comune di Varese è capofila.

Gli incontri, iniziati ieri e che andranno avanti fino a domani sulla piattaforma Zoom, coinvolgono diverse realtà giovanili del territorio e tre organizzazioni di altri Paesi europei provenienti dal Portogallo, dall’Ungheria e dall’Albania.

«Quello che è emerso sin dal primo incontro – commenta l’assessore alle Politiche giovanili e alla Partecipazione del Comune di Varese Francesca Strazzi – è la profonda partecipazione umana dei giovani, chiamati in prima persona a confrontarsi con un tema complesso come può essere il futuro e la ripartenza dopo la pandemia. È un aspetto che ha sorpreso anche noi: se il progetto era partito con un’ottica di formazione, per aiutare i ragazzi a cogliere le opportunità che l’Europa ha per loro, in realtà questa idea è stata subito capovolta, con i più giovani che hanno pensato a cosa loro potessero fare per affrontare la pandemia, anche sulla base della “nuova” collaborazione economica che si sta costituendo all’interno dell’Unione europea. I ragazzi, insomma, si sono da subito interrogati su quale ruolo può avere l’Europa nello sconfiggere il coronavirus e quale apporto possono dare loro in primis. Pensavamo a incontri più didattici e ci siamo trovati davanti a una sensibilità e a un coinvolgimento umano che vanno ben oltre le nostre aspettative. Come Amministrazione non possiamo che supportare ogni realtà che ha a cuore i giovani e il loro futuro, tanto più se con un respiro internazionale come quello che stiamo vivendo con il progetto “Peer to… peer tour On line European meeting”».