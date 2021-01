Gli appuntamenti per il Giorno della Memoria ad Olgiate Olona

In ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi

nazisti. L’amministrazione comunale di Olgiate Olona ha previsto una commemorazione ufficiale e ha coordinato due eventi on line per il Giorno della Memoria, stabilito con la Legge n. 211 del 20 luglio 2000.

PROGRAMMA COMMEMORAZIONE UFFICIALE MERCOLEDI’ 27 GENNAIO 2021

Ore 9.00 Ritrovo presso Monumento alla Resistenza e Deportazione;

Deposizione omaggio floreale

Letture a cura della rappresentanza degli studenti delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”

Preghiera comunitaria

La cerimonia si svolgerà nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Sars Cov 2. La partecipazione è limitata alle Autorità Civili, Militari e Religiose e ai Presidenti delle Associazioni con il proprio labaro.

In occasione del Giorno della Memoria 2021:

Anpi Olgiate Olona aderisce alla videoconferenza “I carnefici italiani. Le complicità nella deportazione ebraica 1943 – 1945”

Link https://youtu.be/GQGFIu2cx1o per la diretta martedì 26 gennaio 2021, ore 21

Scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” – le classi 3^ presentano storie e riflessioni su Shlomo Venezia, Liliana Segre, Gilberto Salmoni, Tatiana e Andra Bucci sui canali Facebook e Youtube della scuola – Link https://youtu.be/VSyjXgClzuo.