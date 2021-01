Gol ed emozioni al Comunale di Caronno Pertusella: la Caronnese annienta il Legnano

Emozioni, gol e spettacolo nel derby tra Caronnese e Legnano, valido per la 14esima giornata del girone A di Serie D. I rossoblu annientano i lilla e vincono 5-3 con merito. Partita bella e intensa con tre gol nel primo tempo e cinque nella ripresa, giocata meglio dai padroni di casa, superiori al Legnano sia a livello tecnico sia per l’intensità messa in campo.

La Caronnese vince nonostante una squadra decimata dalle assenze e dalla squalifica di capitan Corno: la squadra di Roberto Gatti (anche lui squalificato e sostituito in panchina dal vice Zullo) mostra una grande prova di carattere dopo la pesante sconfitta contro l’Arconatese di sette giorni fa e nonostante le indisponibilità.

Gatti schiera una squadra dall’età media bassissima e ottiene dai suoi una risposta molto importante: i rossoblu restano agganciati alle zone alte della classifica, mantenendo saldo il quarto posto condiviso con il Sestri Levante.

Dall’altro lato un altro stop per il Legnano, che continua a navigare in acque pericolose, a soli tre punti dalla zona play out. I lilla partono meglio e passano in vantaggio, ma subiscono il ritorno di fiamma della Caronnese, superiore soprattutto a livello caratteriale. Per la squadra di Brando arriva la seconda sconfitta consecutiva dopo lo 0-1 casalingo contro l’Imperia.

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

Primo tempo bello e divertente. Il Legnano parte meglio e va in vantaggio al 10’, ma poi si abbassa e lascia campo alla Caronnese, partita in sordina ma capace di reagire bene e di entrare in controllo del match. Dopo il gol subito i rossoblu alzano il baricentro e ribaltano il risultato con Banfi e Putzolu.

2’ subito Legnano in avanti. Calcio di punizione dalla tre quarti di Di Lernia, palla alta sopra la traversa

3’ La Caronnese risponde con un colpo di testa di Banfi su un’azione nata dagli sviluppi di un corner. Facile la presa dell’estrermo difensore del Legnano Colnaghi

10’ Legnano in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Mangiarotti la difesa della Caronnese respinge al limite dell’area. Arriva a rimorchio Di Lernia che calcia di prima dai 20 metri e trova un gran diagonale basso che si infila nell’angolino alla destra dell’estremo difensore rossoblu Marietta. 1-0 Legnano, partito meglio nei primi minuti di gara

18’ La Caronnese comincia a ingranare, reagisce e si rende pericolosa con Vernocchi: il numero 10 calcia dal limite dell’area con il sinistro, conclusione deviata in angolo. Sugli sviluppi del corner la Caronnese è ancora pericolosa con Gargiulo che sfiora il palo con una conclusione del vertice destro dell’area di rigore del Legnano, sporcata dalla difesa lilla

19’ Caronnese in pressing offensivo. Sul terzo corner consecutivo, dopo un’azione prolungata è Banfi che prova a concludere. Palla fuori di poco alla destra di Colnaghi

23’ 1-1 di Banfi, pareggio meritato della Caronnese. Corner battutto da Calì, Galletti colpisce di testa e la palla finisce sulla traversa con una deviazione. Il tapin vincente nell’area piccola è di Banfi, che raccoglie la respinta e al volo sigla l’1 a 1.

30’ 2-1 Caronnese, che ribalta la situazione con un gran gol di Putzolu. Palla fantastica di Calì, che dalla tre quarti sinistra disegna un cross perfetto che attraversa tutta l’area di rigore. Sul secondo palo arriva Putzolu che con un gran movimento verso l’interno dell’area anticipa nettamente De Stefano e al volo calcia di piatto sinistro sul secondo palo. Conclusione imprendibile che si insacca nell’angolino alla destra di Colnaghi. La Caronnese completa la rimonta ed è avanti.

37’ Occasionissima Caronnese con Banfi, liberato da una gran palla di Gargiulo a scavalcare la difesa lilla. Solo davanti a Colnaghi prova a incrociare con il piatto destro, super parata del portiere lilla

39’ Il Legnano torna in avanti e si rende pericoloso con Mangiarotti, che ha una grande occasione per trovare il pareggio. Liberato da un ottimo cross da fondo campo di Di Lernia, dopo una discesa sulla destra, Mangiarotti si libera bene staccandosi dalla marcatura di Galletti e Travaglini e calcia di prima. Palla alta di pochissimo sopra la traversa

41’ La Caronnese risponde subito e va vicinissima al 3-1 con Vernocchi, che dopo una bella azione personale convergendo dalla destra spreca calcia debole e centrale da dentro l’area di rigore. Facile la parata di Colnaghi

45’ L’ultima azione del primo tempo è per il Legnano, con Mangiarotti che prova a calciare in area, defilato sulla sinistra. Il suo diagonale è debole, facile la parata di Marietta

SECONDO TEMPO

Nella ripresa la superiorità della Caronnese è più evidente: i rossoblu dilagano e si portano sul 5-2 nel finale, prima del calcio di rigore trasformato dal numero 9 del Legnano Cucozza per il 5-3 definitivo. Ben tre gol negli ultimi 7 minuti della gara.

4’ La Caronnese riparte fortissimo e allunga le distanze trovando il 3-1 con Vernocchi, che dal limite dell’area pesca l’angolino alla destra di Colnaghi con una conclusione chirurgica dopo un’azione prolungata.

19’ Siani cerca il jolly con una conclusione da centrocampo provando a sorprendere Colngahi, fuori dai pali. Palla fuori di pochissimo

23’ Ancora Siani pericoloso. Il numero 9 rossoblu si mette in proprio e tenta l’azione personale defilandosi sulla destra e cercando la conclusione da posizione difficile. Palla alta di poco

27’ Il Legnano ci prova con il neo entrato Beretta, servito bene con un cross. Colpo di testa troppo timido che non impensierisce Marietta

28’ La Caronnese dilaga e trova il 4-1 con un super gol di Vernocchi, autore di una grande prestazione. Il Legnano perde una palla brutta in impostazione, break di Vernocchi che recupera il pallone e punta l’area di rigore. Conclusione piazzata e precisissima dal limite dell’area che si infila alla destra di Colnaghi. Caronnese in pieno controllo del match, il Legnano accusa il colpo

37’ Caronnese ancora pericolosa. Corner di Gargiulo sul secondo palo, Putzolu stacca benissimo e colpisce di testa. Palla fuori di pochissimo alla destra di Colnaghi.

39’ Il Legnano prova ad accorciare le distanze. A provarci è ancora Beretta, smarcato bene in area da una bella sponda aerea di Cocuzza. Il suo colpo di testa finisce però fuori.

42’ 4-2, il Legnano accorcia le distanze con Gianola. Il gol arriva da un calcio di punizione calciato da Di Lernia dalla destra, all’altezza delle tre quarti. Tunesi colpisce di testa, miracolo di Marietta. La palla rimane nell’area piccola e sulla respinta Gianola insacca per il 4-2.

45’ 5-2 Caronnese. A segno Torin con un diagonale perfetto sul secondo palo dal vertice destro dell’area di rigore, dopo una ripartenza. La Caronnese chiude definitivamente i giochi

47’ Pioggia di gol nel finale. Il Legnano trova il definitivo 5-3 con un calcio di rigore di Cucozza, che dagli undici metri batte Marietta calciando forte alla sua sinistra. L’estremo difensore rossoblu intuisce, ma non basta.

Dopo 4 minuti di recupero arriva il fischio finale: finisce 5-3 una partita piena di gol e di emozioni.

La Caronnese vince con merito.

Decisamente soddisfatto dei suoi il mister della Caronnese Roberto Gatti, squalificato e sostituito in panchina dal vice Zullo per l’espulsione contro l’Arconatese. Il tecnico sottolinea la bella risposta della squadra, reduce dal pesante ko per 5-2 contro l’Arconatese: «Nonostante la brutta prova contro l’Arconatese eravamo tranquilli – ha commentato Gatti a fine gara -. Sapevamo di aver sbagliato l’approccio ad Arconate, ma sapevamo allo stesso tempo di potercela giocare contro una squadra importante come il Legnano. Abbiamo fatto una grande partita e abbiamo trovato 5 gol meritati. Sono molto contento per i ragazzi. L’assenza del nostro capitano poteva farsi sentire, ma la squadra ha reagito bene e oggi non potevo chiedere a loro una risposta migliore».

Caronnese – Legnano 5-3

CARONNESE: Marietta, Costa, Gualtieri, Galletti, Travaglini, Gargiulo, Banfi (28′ st Torin), Putzolu, Siani, Vernocchi (28′ st Rocco), Calì. A disposizione Angelina, Raccuglia, Battistello, Yamba.

All. Zullo

LEGNANO: Colnaghi, Ortolani, De Stefano D., Di Lernia (32′ st Todaj), Brusa (20 st Pellini), Luoni (15′ st Gianola), Bingo (15′ st Beretta), Ronzoni (15′ st Tunesi), Cocuzza, Mangiarotti, Gasparri. A disposizione Piccirillo, De Stefano F., Barra, Fondi.

All. Brando

Marcatori: 10’ Di Lernia (L), 23’ Banfi (C), 30’ Putolzu (C), 49’ Vernocchi (C), 72′ Vernocchi (C), 86′ Gianola (L), 90′ Torin (C), 92′ Cucozza (L).

Ammoniti: 28’ pt Ortolani (L), 84′ Gualtieri (C)

Espulsi:

Arbitro: Capriuolo Luca, sezione di Bari

Assistente: Schifo Francesco, sezione di Trento

Assistente: Schifo Alessandro, sezione di Trento