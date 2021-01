Grandi concerti per tutti: l’Orchestra della Svizzera italiana saluta così il 2021

L’Orchestra della Svizzera italiana vuole rimanere vicina al suo pubblico in questi tempi complicati e ha pensato ad un regalo per salutare il nuovo anno insieme e in musica.

Ogni giovedì sera alle 20.30 sarà possibile seguire in videostreaming sul sito www.osi.swiss e in diretta radiofonica su Rete Due della Rsi una serie di importanti concerti, iniziando con i quattro grandi solisti della stagione OSI in Auditorio.

Si tratta degli svizzeri Oliver Schnyder (pianoforte) e Maurice Steger (flauti), dell’oboista russo Alexei Ogrintchouk e del violoncellista Nicolas Altstaedt. Tutti e quattro si avvicenderanno nel doppio ruolo di solista e direttore, nella collaudata modalità del Play&Conduct.

Il primo, giovedì 14 gennaio, sarà il pianista argoviese Oliver Schnyder, impegnato in due concerti di Mozart, il poetico KV 414 in la maggiore e lo splendido KV 466 in re minore.