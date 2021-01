Incendio in un’abitazione a Besozzo, intervengono i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco nella serata di martedì 12 gennaio a Besozzo. L’allerta è scattata in via Premunera per un incendio avvenuto all’interno di un’abitazione. Sul posto è intervenuta una squadra dal distaccamento dei vigili del fuoco di Ispra e una da Varese. Hanno operato dalle 17.30 alle 21.30 per mettere in sicurezza l’abitazione.