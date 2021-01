Incidente con omissione di soccorso a Gallarate, la conducente si presenta alla Polizia Locale

Si è presentato al comando della Polizia Locale il conducente dell’auto coinvolta nell’ incidente stradale con ferito e omissione di soccorso avvenuto a Gallarate, nella tarda mattina di oggi, lunedì 4 gennaio 2021.

O meglio: la conducente. Si tratta infatti di una ragazza, che in serata si è presentata al comando di via Ferraris per chiarire la sua posizione.

L’incidente è avvenuto successo poco prima delle 12.30 nel rione di Cajello, all’incrocio tra via Passo Sella e via Passo Rolle: una donna di 36 anni, che stava attraversando con la bicicletta a mano, era stata investita dall’autovettura e aveva dovuto far ricorso alle cure in ospedale (senza ferite gravi).

La Polizia Locale di Gallarate era già sulla buona strada: il veicolo aveva perso un pezzo di mascherina del frontale e alcune persone presenti sul luogo dell’incidente avevano fatto in tempo ad annotare anche una parte del numero di targa.