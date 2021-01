Inciviltà a Brunello, “Continuo a rimuovere vetri e rifiuti da bordo strada”

Non è la prima volta che il nostro lettore Marco Saugo ci contatta per evidenziare un problema di inciviltà a Brunello. Mauro continua nella sua opera di raccolta dei rifiuti a bordo strada, ma la situazione non cambia.

Questa la sua ultima lettera:

Credo siano ormai due anni circa che rimuovo rifiuti a Brunello da via Campo di Maggio e vie secondarie comunicanti. Rifiuti di ogni sorta.

Volevo “evidenziare” il continuo ritrovamento di bottiglie e lattine di birra, oltre a bottiglie di vino e super alcolici.

Quello che si vede nelle foto in allegato, è la quantità giornaliera o quasi, che devo continuamente rimuovere. Sono mesi e mesi che faccio questo. Ho un intero book fotografico di rifiuti gettati quotidianamente. Se queste due righe verranno pubblicate, mi piacerebbe che venissero lette dai o dal maleducato che continua imperterrito con questo comportamento. Che si vergogni. Ho fatto un rapido calcolo: penso di aver rimosso due cassoni di un Daily di spazzatura. Nel mese di dicembre ho rimosso un centinaio di chili di pannolini usati di neonato. Frulletto, mascherina per fare aerosol, una borsa piena di omogeneizzati scaduti, indumenti intimi e scarpe femminili… lì ovviamente a macerare da 1 o 2 anni sotto gl’occhi di tutti. Nelle foto si vede un sacchetto azzurro, Vi lascio indovinate il contenuto. Sono “doni” lasciati in omaggio dai camionisti.

Anche questo ho rimosso più di una volta lanciate nelle siepi.