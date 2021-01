Infrastrutture idriche: 9 milioni di euro per 8 interventi prioritari in provincia di Varese

Regione Lombardia ha sottoscritto le convenzioni con i 12 Ambiti Territoriali Ottimali (Ato) per adeguare le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato regionale agli standard europei. In particolare, fra tutti i progetti proposti dagli ATO, sono stati cofinanziati 110 interventi prioritari in tutto il territorio regionale, a fronte di 164 ritenuti ammissibili, il tutto nel triennio 2021-2023.

La prima tranche, appena liquidata, ammonta a 24 milioni di euro, su 64 milioni complessivi destinati da Regione ai gestori del servizio idrico di Lombardia. La seconda e la terza tranche, rispettivamente di 30 e 10 milioni, verranno liquidate nel 2022 e nel 2023. Il costo totale dei 110 interventi è di 142.152.582,95 milioni di euro.

Gli interventi sulla provincia di Varese in dettaglio

Gli interventi in dettaglio in provincia di Varese, con il quadro economico complessivo, l’importo a carico di Regione Lombardia e lo stato di avanzamento:

Realizzazione di dorsale idrica di sollevamento dalla centrale Luvinate di Varese al serbatoio Montello di Varese, costo di 2.560.000 euro . A carico di Regione 1.105.027,80 euro. Progettazione in corso.

Nuova collettazione fognaria zona Cascina Mentasti Varese, costo di 1.435.134,64 euro 717.567,32 euro. Progettazione in corso.

Rifacimento rete e rifacimento vasca volano – via Aliprandi e altre vie nel comune di Gorla Minore, costo di 1.300.000 euro, a carico di Regione 650.000 euro. Progettazione in corso.

Realizzazione nuovi impianti Maddalena Somma Lombardo per collettamento a Ca’ Bagaggio, costo di 1.160.013,96, a carico di Regione euro 580.006,98 euro. Gara in corso.

Ampliamento rete fognaria via Dell’Usignolo e via Ferno – Busto Arsizio, costo di 1.062.218,24, a carico di Regione euro 531.109,12 euro. Gara in corso.

Busto Arsizio, vie varie, lotto 2, costo di 578.634,99, a carico di Regione euro 289.317,50 euro. Gara in corso.

Dumenza Agra – lotto A e lotto B Collegamento Due Cossani Bassa, Runo e Stivigliano – Razionalizzazione reti collettori societari e opere di eliminazione acque parassite, costo di 555.000, a carico di Regione euro 277.500 euro. Progettazione in corso.

Ristrutturazione e recupero rete fognaria località Cantone, costo di 470.000, a carico di Regione euro 235.000 euro. Progettazione in corso.

I fondi suddivisi per Provincia:

Ato – costo complessivo – (n.interventi) – quota regionale – prima tranche 2021

Bergamo 10.653.475,40 – (9) – 5.301.538,02 – 1.988.076,76

Brescia 27.183.070,32 – (9) – 10.011.491,70 – 3.754.309,39

Como 8.230.656,54 – (11) – 4.092.084,06 – 1.534.531,52

Cremona 11.415.000,00 – (10) – 4.697.651,46 – 1.761.619,30

Lecco 8.854.302,61 – (11) – 4.309.826,21- 1.616.184,83

Lodi 8.282.804,00 (7) – 3.914.777,56 – 1.468.041,59

Mantova 11.404.000,00 – (9) – 5.489.521,11- 2.058.570,42

Milano 11.861.832,29 – (14) – 5.727.457,69 – 2.147.796,63

Monza 8.210.820,21 – (3) – 3.707.429,03 – 1.390.285,89

Pavia 18.108.619,75 – (14) – 8.237.742,97 – 3.089.153,61

Sondrio 8.827.000,00 – (5) – 4.124.951,48 – 1.546.856,81

Varese 9.121.001,83 – (8) – 4.385.528,71 – 1.644.573,27

Totale 142.152.582,95 – (110) – 64.000.000 – 24.000.000.