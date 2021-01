Inizia il girone di ritorno per la Pro Patria: allo “Speroni” arriva la Carrarese

Archiviati i trenta punti raccolti nel girone d’andata, la Pro Patria domani – domenica 24 gennaio – inaugurerà allo “Speroni” quello di ritorno, con un’inedita partita all’orario di pranzo (ore 12.30) contro la Carrarese.

La gara d’andata, giocata a fine settembre, era stata segnata dall’espulsione di Parker pochi minuti dopo l’inizio del secondo tempo, con i tigrotti che poi stoicamente riuscirono a strappare lo 0-0 agli uomini di Baldini.

Quattro mesi dopo la classifica recita: Pro Patria 30 e Carrarese 29, il che dà la misura dell’ottimo lavoro fin qui svolto dal gruppo che è stato in grado di seguire la scia delle compagini più attrezzate. Mister Ivan Javorcic analizza così le sue impressioni sull’avversario e sulla partita di domani: «La Carrarese è una squadra a trazione anteriore, ha un certo modo di stare in campo, con un carattere ed una mentalità precisi. È sempre interessante giocare contro di loro. Noi domani dobbiamo fare una partita completa, in fase di possesso, non possesso e nelle transizioni. Dovremo insomma impegnarci al massimo e stare attenti dai dettagli per essere competitivi».

«Migliorarci contro le grandi – prosegue l’allenatore della Pro Patria – può essere un obiettivo di questa seconda parte di campionato: è un percorso secondo me da fare, visto che i numeri dopo 19 partite ci dicono qualcosa e sta a noi cogliere le sfumature e cercare di migliorarci. Penso proprio a livello di numeri più che di prestazioni, perché ci è capitato di aver perso punti anche a seguito di partite di sostanza. Dobbiamo guadagnare la fiducia e la consapevolezza che ci permettono di portare il risultato dalla nostra parte. È appunto un percorso di autostima che va compiuto nel lavoro quotidiano. Ci proveremo anche se c’è da dire che il girone di ritorno è un altro campionato, l’agonismo è più alto e le partite incominciano a pesare».

Per la sfida di domani, oltre ai lungo degenti Ghioldi e Fietta, non ci si aspetta ancora il recupero di Galli. A questo punto i ballottaggi sono pochi, circoscritti all’attacco (presumibilmente con Parker e uno tra Latte Lath e Kolaj) e il ruolo di mezz’ala destra di fianco al probabile regista Bertoni; dietro ad un adattato Spizzichino scalpita Brignoli.

CLASSIFICA: Renate 42; Como 40; Pro Vercelli 32; Alessandria 31; Pro Patria 30; Lecco, Juventus U23, Carrarese 29; AlbinoLeffe 26; Grosseto, Pontedera, Pro Sesto 25; Pergolettese, Pistoiese, Olbia 22; Novara 19; Piacenza, Giana Erminio 18; Livorno 14; Lucchese 13.