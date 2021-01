Iniziati i lavori per un’area umida in Valle Olona, ruspe in azione a Fagnano

Nel tratto di Fagnano Olona, a lato della ciclopedonale che costeggia il fiume, sono iniziati i lavori per la realizzazione di due laghetti, provvisti di passerelle, finalizzati alla fruizione dell’area umida esistente. L’habitat è ritenuto dalla Regione di particolare importanza per rettili e anfibi. L’intervento si inserisce nell’ambito del progetto Sistema Olona per la conservazione e valorizzazione della biodiversità (foto di Roberto Colombo).

