Italia Nostra contro la “bruttura” del traliccio di fianco al Bernascone e al battistero di Varese

La sezione di Varese di Italia Nostra comincia una battaglia contro la “bruttura” del traliccio telefonico in piazza Battistero, una vera torre “concorrente” al Bernascone, che dista dal traliccio solo poche decine di metri.

«Il centro storico negli ultimi vent’anni è notevolmente migliorato, grazie anche all’espansione delle aree pedonali, stranamente però le zone circostanti il Battistero sono poco frequentate e la piazza risulta marginale rispetto al centro di cui fa parte, a nostro avviso per la disomogeneità delle costruzioni di epoca recente che la delimitano e che ne hanno compromesso la spazialità originaria – esordisce l’architetto Bruno Bosetti, vice presidente di Italia Nostra Varese – Tra questi elementi quello più stridente rispetto al contesto soprattutto in relazione al Battistero ed al campanile del Bernascone è sicuramente il traliccio metallico di supporto ad alcune attrezzature di telecomunicazione situato proprio dietro il Battistero».

Una situazione che ormai sembra passare inosservata: «Probabilmente l’occhio dei varesini non ci fa più caso: ci si abitua, purtroppo, ad ogni bruttura – sottolinea Bosetti – Ma ad un visitatore esterno che magari visita Varese per la prima volta, balza subito all’occhio un simile elemento tecnologico accostato ad un monumento del dodicesimo secolo e visibile anche da altri punti del centro storico. Il traliccio è visibilissimo anche da piazza Monte Grappa, dove risulta accostato ad altri impropri elementi tecnici dell’edificio OVS».

COSA FARE PER RENDERLO “INOFFENSIVO”

«Ci chiediamo perciò se non sia possibile eliminarlo e trovare altre soluzioni alternative per le telecomunicazioni – continua il vicepresidente – Gli uffici comunali ci hanno già comunicato che la questione è annosa, soluzioni alternative ne hanno proposta più di una ma non sono mai state accettate dalla società proprietaria, forse perché più onerose. Non è nemmeno molto chiaro l’iter approvativo di una tale struttura, probabilmente oggetto di un qualche condono dei primi anni 2000»

In un caso del genere «Il Comune, per incentivare la soluzione del problema, potrebbe rinunciare ad alcuni introiti per favorire la delocalizzazione delle antenne ed imporre la demolizione del traliccio – propone Italia Nostra – Il centro storico ne guadagnerebbe molto, ora che si sono anche iniziati i lavori di restauro del vicino campanile del Bernascone. Un obiettivo minimo potrebbe essere quello di cercarne una mimesi ridipingendo il traliccio con colori meno impattanti che lo rendono ora visibile anche da lontano. La sezione di Italia Nostra chiede quindi alle Autorità di attivarsi per risolvere questo problema, già segnalato e condiviso da altri, senza che però si siano state avanzate alternative valide per risolverlo».

ITALIA NOSTRA E IL BATTISTERO

La protesta di Italia Nostra deriva dal loro impegno per la valorizzazione del battistero: «La nostra sezione si è impegnata da qualche anno a tenere aperto alle visite, con i propri volontari, il Battistero di Varese, uno dei monumenti più importanti ed antichi della città, risalente al dodicesimo-tredicesimo secolo, con al suo interno affreschi del quattordicesimo secolo, in parte ancora non visitabili e che ci stiamo impegnando per rendere accessibili – conclude Bosetti – Varese non ha un numero di monumenti paragonabile ad altre città lombarde di dimensioni simili, tipo Pavia, Cremona o Mantova, quindi a maggior ragione dovrebbe cercare di rendere più visibili, visitabili ed attrattivi i migliori monumenti di cui dispone».