Javorcic: “Dimostrato perché la Pro Patria è la migliore difesa del girone”

Soddisfatto e a dire il vero quasi beffato Ivan Javorcic dopo il pareggio strappato al “Silvio Piola” di Vercelli: «Abbiamo fatto una bella partita nel primo tempo, controllando il gioco e contenendo la pericolosità dell’avversario, poi pian piano loro hanno riequilibrato. Sull’episodio dell’espulsione secondo me sono stati ingenui sia l’arbitro che Brignoli. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato perché siamo la migliore difesa del girone, i ragazzi sono stati davvero eccezionali. Verso la fine della partita ci siamo anche resi pericolosi, il che è fondamentale quando si gioca in dieci. È ormai un gruppo consolidato che riesce ad esprimersi su ottimi livelli anche se ci mancano ancora uomini per riuscire ad esprimerci al meglio. Ora testa all’Olbia».

Parla anche Luca Pizzul, che dopo essere arrivato in estate dalla Triestina si è inserito talmente bene che è difficile non vederlo in campo: «Questo è un pareggio che vale tanto, stiamo cercando di fare il nostro campionato, dobbiamo essere fastidiosi per chiunque. Non prendere gol è il nostro mantra ormai, adesso andremo contro l’Olbia con ancora più convinzione provando a fare i tre punti. Sono contento e orgoglioso di far parte di questa squadra, non so dove possiamo arrivare, giochiamo partita per partita e ogni domenica cerchiamo di fare sempre meglio. È uno dei campionati più equilibrati di sempre, alla fine saranno gli episodi a fare la differenza».