Kolaj, Le Noci e Latte Lath: la panchina dà la scossa ai Tigrotti

GRECO 6,5 – Non troppo sollecitato, fa comunque un paio di parate importanti.



GATTI 6,5 – Un po’ di fatica nel primo tempo, si riscatta nel secondo. Peccato per il palo.



LOMBARDONI 6 – Anche lui non fa un grande primo tempo, corretto a più riprese a cercare lanci estemporanei, si rifà nel secondo.



BOFFELLI 5,5 – Male sul gol subito dai Tigrotti.

COTTARELLI 6 – Riesce ad attaccare poco ma è molto attento dietro.

BRIGNOLI 5,5 – Non entra tanto bene in partita, è spesso fuori posizione.

(Kolaj 6,5 – Ravviva la fase offensiva con classe, peccato per il gol annullato);

BERTONI 6 – Bloccato all’inizio, quando inizia a girare, gira anche la Pro Patria.

NICCO 6 – Equilibrio, non si chiude nel primo tempo tenendo a galla la squadra

(Ferri s.v.).

PIZZUL 5,5 – Anche lui non trova troppi spazi in avanti e balla un po’ troppo dietro

PARKER 6 – Partita di sacrificio e sudore

(Le Noci 6,5 -Entra bene in partita, dirige la fase offensiva e piazza la zampata decisiva per il pareggio);

CASTELLI 5,5 – Preso in mezzo dal lavoro di squadra degli ospiti

(Latte Lath 6,5 – Dà dinamicità e imprevedibilità).