La Befana porta in dono la musica ai bimbi del Villaggio

Una Befana davvero speciale ha fatto visita quest’anno al Villaggio di Morosolo, consegnando assieme a un sacco pieno di giocattoli e dolci, anche degli strumenti musicali veri, di dimensioni adatte a piccoli musicisti in erba, particolarmente apprezzati dai bambini e anche dagli educatori.

“Ringraziamo di cuore il Lions Club Varese Europa, presieduto da Marco Broggini, per i meravigliosi doni ricevuti per l’Epifania – si legge sul post pubblicato sulla pagina Fb del Villaggio del Fanciullo – Abbiamo apprezzato moltissimo la scelta degli strumenti musicali che ci consentiranno di aggiungere alle attività artistiche ed espressive, sulle quali investiamo e crediamo molto, anche attività con la musica, così preziosa per i percorsi educativi e pedagogici dei nostri bambini”.