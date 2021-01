La Caronnese agguanta il pari allo scadere: contro la Lavagnese finisce 1-1

Finisce 1-1 la sfida tra Caronnese e Lavagnese, valida per la 16esima giornata del girone A di Serie D. I rossoblu si salvano nel finale grazie al gol di Calì e restano al quinto posto, mantenendo la Lavagnese a tre punti di distanza e rimanendo così in piena zona playoff.

Gli uomini di Gatti ritrovano capitan Corno, reduce da una squalifica di due giornate, ma non riescono a ritrovare la vittoria dopo la beffa subita mercoledì nel turno infrasettimanale contro la capolista Gozzano.

Un punto comunque prezioso per muovere la classifica e per mantenere a distanza la stessa Lavagnese, diretta concorrente nella corsa ai playoff.

LA CRONACA

Primo tempo

Tempo soleggiato con un pizzico di vento gelido: così si presenta oggi il Comunale di Caronno Pertusella. Gli uomini di Mister Gatti ospitano la Lavagnese in una vera e propria gara di cartello che sicuramente promette scintille.

Nei primi minuti di gioco i padroni di casa sono protagonisti in area ligure con due calci d’angolo e altrettante punizioni che l’attenta retroguardia della squadra diretta da Mister Ranieri intercetta e gestisce senza patemi. Le formazioni si studiano sul terreno di gioco: le azioni si susseguono ma nessuna delle contendenti al momento sembra voler sferrare con incisività qualche incursione.

Al 18′ il primo vero tiro in porta della giornata è per il rientrante capitano rossoblù Corno che da posiziona centrale da 30 metri calcia in porta dove l’estremo difensore della Lavagnese Boschini è attento a parare accosciato.

Risponde Oneto un minuto più tardi dall’altra parte del campo di gioco con un tiro diagonale che si spegne sopra la traversa.

Al 29′ a seguito di calcio d’angolo la Lavagnese si fa pericolosa su mischia in area.

Alla mezz’ora Calì su punizione manda alto sopra la trasversa.

Due minuti dopo i caronnesi accerchiano l’area ospite con un’azione corale che si chiude con Corno che calcia alle stelle.

Al 38′ la Caronnese si dimostra particolarmente attiva sottoporta con un cross di Putzolu agganciato perfettamente da Siani di testa che sfiora il secondo palo.

Al 40′ esce Rocco per infortunio e Mister Gatti mette in gioco Banfi.

Dopo un minuto di recupero termina il primo tempo e le squadre rientrano negli spogliatoi.

Secondo tempo

Al 3′ Calì dal limite pesca un cross dalla fascia destra e calcia alto sopra la traversa.

Al 5′ c’è una bella occasione sottoporta con Corno che libera al tiro gli attaccanti rossoblù: prima Siani, poi Banfi non approfittano però a dovere.

All’8′ ancora Caronnese pericolosa in piena area prima con Calì, poi con Banfi in mischia ma la retroguardia ligure ribatte palla su palla.

Al 14′ Corno lascia anzitempo il campo di gioco per infortunio (oggi i rossoblù sono particolarmente sfrotunati): entra Torin.

Al 29′ la Lavagnese passa in vantaggio con un tiro di Oneto dal vertice destro alto dell’area che beffa il numero uno rossoblù Angelina su un’indecisione: 0-1.

Al 36′ Siani sotto porta al volo va vicino al gol quasi imbeccando il palo.

Al 40′ ancora Siani su punizione sfiora il legno della porta della Lavagnese.

Al 44′ la Caronnese pareggia i conti con Calì che aggancia di testa un prezioso assist di Siani dalla destra ed insacca il pareggio: 1-1.

Dopo sei minuti di recupero il direttore di gara Paul Mihalache da Terni emette il triplice fischio.

Caronnese – Lavagnese 1-1

CARONNESE: Angelina, Putzolu, Gualtieri, Galletti, Travaglini, Gargiulo (31′ st Becerri), Rocco (40′ pt Banfi), Verncchi, Siani, Corno (14′ st Torin), Calì. A disposizione Marietta, Costa, Battistello, M Zoughi, Arcidiacono, Yamba. All. Gatti

LAVAGNESE: Boschini, Oneto, Profumo, Avellino, Basso, Rossini, Cantatore (34′ st Di Vittorio), Alluci, Buongiorno (37′ st Tripoli), Bei (10′ st Romanengo), Rovido (24′ st Addiego Mobilio). A disposizione Bova, Queirolo, Bacigalupo, Orlando, Perasso. All. Ranieri

Marcatori: 29′ st Oneto (L), 44′ st Calì (C)

Ammoniti: Vernocchi (C), Basso (L), Cantatore (L), Gargiulo (C)

Espulsi:

Arbitro: Sig. Mihalache della Sezione di Terni

Assistenti: Sig. Beggiato della Sezione di Schio e Sig. Salviato della Sezione di Castelfranco V.