La consulenza qualificata erogata dalla CSC COMPAGNIA SVIZZERA CAUZIONI

Le strategie di sviluppo aziendale sono le fondamenta sulle quali basare tutte le successive azioni di gestione; l’imprenditore a volte possiede l’idea e le capacità tecniche per sviluppare un prodotto, ma non riesce a costruire e simulare in anticipo il percorso strategico di crescita.

Un piano industriale solido e coerente con gli obiettivi che si prefigge l’imprenditore, permette di comprendere se la formula del business è sostenibile nei rapporti con i finanziatori, e se è sufficientemente profittevole da essere implementata.

CSC COMPAGNIA SVIZZERA CAUZIONI attraverso i suoi Direttori ed ove necessario con l’ausilio di ulteriori figure professionali esterne, consente all’imprenditore di governare efficacemente il progredire del piano d’impresa, facendo scelte consapevoli attraverso le quali raggiungere un livello soddisfacente di redditività.

La consulenza commerciale nella panoramica del mercato globale odierno è spesso necessaria per le imprese che non riescono più a contare solo sulle forze espresse fino a questo momento dai propri dipendenti e dirigenti dell’ufficio commerciale; necessita sviluppare una strategia di sviluppo commerciale nuova ed efficace se non si vuol restare al palo e vedere la propria azienda morire lentamente a causa del progressivo calo delle vendite; neppure la buona qualità di un prodotto, o il prezzo competitivo, riesce a volte a superare l’impasse che caratterizza il trend negativo di molte imprese; occorre allora dotare l’azienda di una perfetta organizzazione commerciale, che possa rivolgersi ai mercati globali con la competitività che serve nei momenti cruciali della vita di un’azienda.

CSC COMPAGNIA SVIZZERA CAUZIONI può offrire un contributo determinante per la risoluzione di queste tipologie di problemi erogando alla propria clientela servizi di consulenza qualificati quali la consulenza economica e commerciale, la gestione di servizi informatici e di elaborazione dati di natura economica, lo studio, la ricerca e l’analisi in materia economica, la consulenza in materia di struttura, di strategie industriali e commerciali, l’allestimento di pareri e studi di fattibilità, la consulenza per l’ottenimento della certificazione di qualità e la consulenza per l’adeguamento alle normative ambientali e sanitarie.

A cura di CSC COMPAGNIA SVIZZERA CAUZIONI

Fonte: www.csc-lugano.ch