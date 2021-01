La Croce Rossa di Varese augura buon anno in piazza Podestà

Sabato 9 gennaio 2021 il Comitato della Croce Rossa Italiana di Varese sarà presente nel centro cittadino in Piazza del Podestà per augurare, in questo particolare momento, a tutta la cittadinanza di Varese un Buon Anno pieno di salute e di serenità.

Il Comitato della Croce Rossa, presente a Varese da oltre 150 anni, sarà ancora una volta vicino a tutti i cittadini e offrirà la possibilità di acquistare il calendario personalizzato oltre ad altre numerose sorprese.

Dalle 9 alle 17.30 di sabato 9 Gennaio è possibile raggiungere il gazebo con i volontari per sostenere le numerose attività del Comitato, donando un contributo libero per i prodotti che saranno proposti alla cittadinanza.

Inoltre, per iniziare l’anno con i migliori propositi e per dimostrare di essere sempre attenti alla prevenzione, dalle 10.30 alle 12.30 le Infermiere Volontarie del Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana saranno a disposizione per la misutrazione della glicemia. Compatibilmente con le restrizioni imposte, La Croce Rossa aspetta tutti in centro.

Per info: eventi@crivarese.it oppure Cellulare: 366.6454396