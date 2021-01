La Lombardia cerca medici e infermieri volontari per la campagna vaccinale. L’Ordine professionale contesta

La Lombardia lancia una campagna di reclutamento di medici e infermieri volontari per la campagna vaccinale ma il coordinamento degli Ordini delle Professioni infermieristiche contesta la chiamata:

«Si ritiene indispensabile che un servizio di alto impatto sociosanitario, come la vaccinazione, debba essere formalizzato anche attraverso una forma contrattuale che riconosca il valore dei professionisti. Inoltre, si fa presente che l’avviso in oggetto presenta diversi passaggi problematici:

1) È in conflitto con il Bando Arcuri ancora aperto

2) Il reclutamento dei professionisti sotto forma di volontariato per una campagna di vaccinazioni che durerà un anno

3) È inesatto che il personale in quiescenza debba essere iscritto all’albo professionale poiché contraddice quanto previsto dall’art.1 comma 423 della legge 178/2020.

Per quanto sopra esposto il Coordinamento degli Ordini delle Professioni infermieristiche lombardo, seppure consapevole del valore della solidarietà e del volontariato, ritiene di non poter aderire a tale richiesta e anzi manifesta il proprio dissenso.