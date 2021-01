La Lombardia coinvolge i farmacisti tra le categorie prioritarie della vaccinazione

Campagna vaccinale per i farmacisti lombardi a partire dal 20 febbraio prossimo. È quanto annuncia il presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali Emanuele Monti che commenta: « I farmacisti hanno svolto un ruolo prezioso durante l’emergenza sanitaria, a diretto contatto con la popolazione, pur essendo stati completamente dimenticati dal Governo. Per questa ragione, in linea con quanto scaturito dall’audizione dello scorso mercoledì in Commissione Sanità del responsabile regionale per la campagna vaccinale contro il Covid-19, Regione Lombardia li vaccinerà nella Fase 1, al pari di tutti gli altri operatori sanitari».

Monti ha riferito di aver incontrato il responsabile regionale per la campagna vaccinale contro il Covid-19, Giacomo Lucchini, per definire, in base alle consegne delle dosi da parte del Governo e del commissario Arcuri, la data in cui i farmacisti lombardi potranno essere vaccinati. che non potrà avvenire prima del 20 febbraio.