La Lotteria Italia premia ancora Ferno (o probabilmente Malpensa)

La Lotteria Italia premia ancora un biglietto “staccato” a Ferno, in provincia di Varese: 25mila euro di vincita, per un biglietto (F245030) che probabilmente è stato venduto in un esercizio commerciale dell’aeroporto di Milano Malpensa.

Il terminal 1 dell’aeroporto (per metà di quest’anno l’unico terminal aperto) rientra infatti sotto il Comune di Ferno, come territorio: sotto Ferno sono registrati i negozi, i bar e le edicole.

L’anno scorso erano stati ben tre i biglietti premiati che risultavano formalmente venduti a Ferno: erano le matrici P474343, P474346, P474348, quasi consecutive. Furono chiamati in causa matematici, ci furono richieste di sospendere tutto e ci una interrogazione parlamentare (del leghista Matteo Bianchi), alla fine il sottosegretario all’economia confermò che era tutto regolare.

Il caso comunque ha premiato diversi biglietti venduti in Lombardia e, in particolare, nella terza categoria, che assegnava cento premi da 25mila euro: uno è stato venduto nel Varesotto a Caronno Varesino (M 307104), due nell’Alto Milanese, a Nerviano (E 167706) e Lainate (B 159086).