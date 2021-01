La medaglia d’oro Igor Cassina incontra gli studenti del Ferraris

Un appuntamento virtuale con un campione dello sport. In un momento in cui l’attività sportiva e la scuola vivono un periodo di grande difficoltà, il Liceo Scientifico Ferraris di Varese ha voluto organizzare un incontro in streaming con Igor Cassina, atleta di altissimo livello della nazionale italiana di ginnastica artistica, medaglia d’oro ai campionati olimpici del 2004 di Atene nella specialità alla sbarra.

L’incontro vedrà la partecipazione degli alunni dell’indirizzo Sportivo che avranno l’onore di incontrare il campione in diretta streaming, ricordando la forza dello sport anche in questo momento di difficoltà. Nell’incontro, che si svolgerà venerdì 15 gennaio 2021 dalle ore 11 alle ore 12, tramite la piattaforma G-meet, il campione avrà modo di raccontare e condividere con i ragazzi la sua straordinaria esperienza sportiva e rispondere alle loro domande.

«L’attività rientra nelle discipline sportive (Ginnastica artistica) caratterizzanti il percorso didattico-formativo del Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo ed è stata possibile anche grazie a Alberto Panna, che ci ha messo in contatto con il campione – spiega il dirigente scolastico Marco Zago -. Un incontro molto importante per le classi che parteciperanno, che sottolinea la voglia mantenere i contatti con il mondo dello sport».