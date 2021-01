La Openjobmetis torna al lavoro con sei uomini; mercoledì giocherà a Trieste

Torna finalmente a ripopolarsi lo spogliatoio della Openjobmetis. Dopo le notizie di venerdì scorso (supplemento di esami necessario per uno o due giocatori reduci dal Covid-19) che hanno portato a far saltare la partita con la Fortitudo Bologna, i referti dei medici tornano a dare notizie confortanti sul piano della salute dei biancorossi.

Dopo gli accertamenti e alcune nuove visite, il numero dei giocatori ufficialmente a disposizione di Massimo Bulleri è salito a sette unità, sufficienti quindi per poter scendere in campo secondo il protocollo della Legabasket. Sei di essi hanno anche già superato le visite mediche di idoneità, l’ultimo invece attende ancora il via libera necessario. A questo punto sono quindi ancora tre gli atleti ancora sottoposti a quarantena per via della positività al tampone; con loro sono fermi anche altri tre elementi – non giocatori – del “gruppo squadra”.

La nuova situazione ha fatto sì che Legabasket abbia deciso di mettere in calendario la partita di recupero contro la Allianz Trieste alle ore 18 di mercoledì 27 gennaio. Una scelta che era nell’aria e che è diventata realtà nel tardo pomeriggio di oggi – lunedì 25. La Openjobmetis sarà così costretta a preparare la partita a ranghi ridottissimi e a effettuare una trasferta non certo delle più agevoli visti gli oltre 430 chilometri che separano le due città. Poi Varese tornerà a giocare (nel calendario “normale”) domenica prossima al PalaDesio contro Cantù, in un derby delicatissimo per quanto riguarda la lotta salvezza. Restano quindi da posizionare altre tre gare di recupero: quelle con Brindisi, Brescia e Fortitudo.

Di seguito il comunicato ufficiale del club biancorosso in merito agli aggiornamenti di questo pomeriggio.