La Rsa Asfarm di Induno Olona premiata con tre bollini RosaArgento

La Rsa Centro polivalente anziani di Induno Olona è stata premiata oggi nell’ambito della terza edizione dei Bollini RosaArgento, un riconoscimento istituito dalla Fondazione Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.

Sono 177 le residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo che oggi hanno ricevuto il premio dedicato al professor Carlo Vergani, punto di riferimento nella clinica e ricerca geriatrica, sconfitto dal Covid-19.

Solitamente ospitata negli spazi della Regione Lombardia, la premiazione dei Bollini RosaArgento si è tenuta quest’anno in versione online, nel rispetto delle normative sanitarie.

Il riconoscimento su base biennale viene attribuito alle strutture, pubbliche o private accreditate, attente al benessere, alla qualità di vita, e in grado di garantire una gestione personalizzata, efficace e sicura degli ospiti.

Anche quest’anno la Rsa Asfarm di Induno Olona, che aveva già ricevuto il riconoscimento nelle scorse due edizioni, è stata premiata con tre Bollini RosaArgento, il massimo riconoscimento previsto dalla giuria scientifica.

«Siamo molto orgogliosi del riconoscimento e anche del fatto che, ad oggi, siamo una delle poche strutture covid-free della provincia di Varese senza però vaccini al momento disponibili», dice il direttore Cesare Cappella.

Il 2020 ha visto le Rsa e le Case di riposo direttamente coinvolte nella gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Per questo motivo, nell’attribuzione dei Bollini, è stata considerata anche la riorganizzazione delle strutture per consentire una degenza sicura, volta a minimizzare il rischio di contagio, garantendo cure mediche adeguate e il contatto, nell’ambito della sicurezza, con i familiari.

In particolare, nella Rsa di Induno Olona sono stati sviluppati diversi progetti di socializzazione e comunicazione tra gli ospiti ed i familiari: «Abbiamo inizialmente adottato dei robot per la telepresenza, realizzati insieme all’Istituto ttaliano di tecnologia – spiega il direttore della struttura indunese – ed ultimamente, grazie ad Amazon Italia, è stato possibile connettere l’intera struttura sanitaria con i devices Alexa, capaci di svolgere la doppia funzione di monitoraggio e compagnia degli ospiti».

Lo scorso anno, le strutture sanitarie appartenenti al network dei Bollini RosaArgento (iniziativa che gode del patrocinio di 13 società scientifiche e associazioni in ambito geriatrico e della collaborazione di 7 enti ed organizzazioni) sono state coinvolte in campagne innovative, come il progetto “Le nuove tecnologie al servizio delle Rsa: un supporto concreto per vincere la solitudine e la depressione ristabilendo il contatto fra gli anziani e il proprio nucleo familiare” supportato da Gilead Science. Alcune Rsa hanno ricevuto nuovi strumenti digitali e hanno beneficiato di un percorso di formazione volto a migliorare le competenze di chi gestisce quotidianamente la vita degli anziani e i rapporti coi familiari.

«Le RSA e le Case di Riposo sono state particolarmente colpite nella prima fase dell’emergenza sanitaria – ha detto Francesca Merzagora, presidente della Fondazione Onda – Fortunatamente le strutture con i Bollini RosaArgento sono state in grado di mettere in atto azioni e interventi tempestivi per proteggere i propri ospiti dal contagio, preservandone la salute psico-fisica. Conferiamo quindi con piacere questo riconoscimento, nella convinzione di contribuire a sostenere le famiglie in un percorso più consapevole di scelta della struttura dove ricoverare un familiare».

Nel corso del 2021 le strutture appartenenti al network verranno coinvolte nell’iniziativa “I martedì dei Bollini RosaArgento”, una serie di webinar a cadenza bimestrale tenuti da medici ed esperti di settore per approfondire argomenti inerenti all’ambito socio-sanitario e alla salute degli anziani, rivolti al personale sanitario delle strutture premiate.

Anche Marialucia Lorefice, presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, ha espresso riconoscenza e plauso nei confronti del progetto: «È un’iniziativa quanto mai opportuna nella difficile fase che stiamo attraversando. In ragione dei problemi emersi lo scorso anno, il nostro Piano Vaccinale inserisce operatori e ospiti delle RSA tra le prime categorie da vaccinare».

Durante la premiazione avvenuta nella mattinata odierna avrebbe dovuto presenziare anche Letizia Moratti, vice presidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia. La Moratti ha comunque inviato un messaggio alla Fondazione Onda per rinnovare la sua vicinanza all’iniziativa e agli operatori sanitari.

L’attribuzione dei Bollini RosaArgento avviene sulla base di un questionario strutturato a partire da specifici requisiti considerati fondamentali dall’Advisory Board. Oltre alla valutazione dell’assistenza clinica e dei servizi generali offerti, è inclusa anche la valutazione del lato umano dell’assistenza alla persona, per garantire agli ospiti una buona qualità di vita e una permanenza dignitosa. Il punteggio, evidenziato da un algoritmo, è validato da un Advisory Board che, in occasione di quest’ultima edizione, si è rinnovato con l’ingresso di nuove figure tra cui l’assistente sociale, l’infermiere e altri specialisti del settore.

Tutti i servizi delle strutture premiate nel Bando 2021-2022, con relativi servizi e commenti da parte dell’utenza, sono consultabili sul sito www.bollinirosargento.it.