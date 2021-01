La solidarietà non si ferma: oltre dieci milioni di euro raccolti da Coop Lombardia

La macchina della solidarietà non si è mai fermata, nemmeno nei mesi più duri del primo lock down.

Anzi, proprio per far fronte ai bisogni che si sono fatti più impellenti, Coop Lombardia ha fatto dell’emergenza sanitaria e della crisi sociale collegata il suo banco di prova, per mettersi ancora più a disposizione del territorio.

La collaborazione di Coop Lombardia con le realtà territoriali dell’assistenza e la forza dei progetti solidali già avviati prima del Covid si sono strutturati in un intervento che si è dimostrato potente: è di quasi dieci milioni infatti il valore totale delle donazioni destinate alle organizzazioni no profit della Lombardia dal sistema Coop attraverso i diversi progetti.

Solo con il progetto “Buon Fine“, il piano per recupero eccedenze alimentari, da gennaio a dicembre 2020 sono state donate mille tonnellate di prodotti alimentari a enti e associazioni che operano sul territorio, molto spesso in prossimità dei punti vendita e che li utilizzano direttamente, realizzando quotidianamente pasti per i loro assistiti.

Si tratta di cibo fresco invenduto nella rete della grande distribuzione Coop – dal pane al latte, alla verdura alla carne, per un valore di circa sette milioni di euro, due milioni di pasti per le famiglie in stato di indigenza.

Coop Lombardia ha inoltre lanciato il modello del “Carrello sospeso“, un’attività permanente di raccolta e donazione alimentare in negozio che, tra marzo e dicembre, ha portato a raccogliere 240 tonnellate di cibo da donare alle famiglie in difficoltà. I clienti Coop che hanno aderito al programma comprando prodotti destinati ad altre famiglie, hanno messo assieme l’equivalente di 480.000 pasti per un valore di un milione e 750 mila euro.

A ottobre e novembre, sono state fatte anche due giornate di raccolta straordinaria di beni alimentari con l’iniziativa “Dona la spesa”, con oltre 100 tonnellate di cibo raccolto. Ben 59 tonnellate di merce sono state donate da soci e clienti Coop di 77 punti vendita in Lombardia alla Croce Rossa che ha mobilitato 500 volontari per raccogliere i prodotti. Una raccolta che ha contribuito significativamente a raggiungere la quota di 10.500 pacchi viveri regalati in Lombardia alle famiglie impoverite dalla crisi in corso nella seconda ondata, potenziando una delle attività di sostegno alla fragilità su cui da sempre è impegnata la Croce Rossa.

Infine ci sono le donazioni per la scuola: tablet, cellulari, abbigliamento e altro (per un valore di oltre 93mila euro) donati ad enti e associazioni no profit per supporto a chi fa lezioni a distanza a causa dell’emergenza Covid. Col progetto “Una mano per la scuola” sono stati raccolti anche materiali di cancelleria per un valore di oltre 132 mila euro. E donazioni dirette della Coop per 205 mila euro sono andate a ospedali e fondazioni di tutta la Lombardia.