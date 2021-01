La prima volta di Letizia Moratti da vice presidente della Lombardia: “Mi metto al lavoro cercando di capire”

A convincerla ad accettare la sfida, in un momento cosi complicato è stata «La ferma determinazione del presidente Fontana» e il fatto che «Per mio carattere cerco di non sottrarmi a responsabilità e sfide, se penso di poter dare un contributo».

Letizia Moratti è stata presentata ufficialmente questa mattina, 9 gennaio 2021, come vicepresidente della regione Lombardia e assessore alla sanità lombarda: con lei da oggi Gallera diventa definitivamente un ricordo, considerata anche la dichiarazione di intenti espressa nel suo discorso di insediamento alla stampa.

«Mi metto al servizio dei cittadini lombardi con tutto il mio impegno – ha spiegato Letizia Moratti – Da questa emergenza ne usciamo se siamo tutti uniti, con uno spirito di confronto con il governo Nazionale. Questa è una guerra che va vinta dalla Lombardia, perchè se vince la Lombardia vince il Paese»

Letizia Moratti ha specificato anche i primi impegni che affronterà da assessore alla sanità: «Innanzitutto, riguarderò l’’organizzazione, poi ho intenzione di aprire un tavolo di confronto con le realtà coinvolte: ATS, ASST, IRRCS e strutture accreditate. Ho intenzione inoltre di parlare con i sindacati, i presidi delle facoltà universitarie, il mondo del volontariato e i sindaci sul territorio. Mi soffermo in particolare su questo punto perché sarà mio impegno di rivedere l’organizzazione affinchè ci sia maggiore attenzione al territorio».

In che modo ha intenzione di farlo? «Lavorando. Lavorare per me è una costante da quando sono giovane. Mi metto al lavoro però cercando di capire: capire chi è scontento, chi ha paura, chi vive momenti di solitudine e povertà. Anche perchè la salute è strettamente legata ai temi dell’ambiente e dell’economia: se diamo risposte in questi tre campi e lavoriamo insieme, facciamo ripartire la Lombardia e quindi tutto il paese».