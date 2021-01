L’anno comincia male: ancora vandali alla baita del Pian delle Noci di Orino

Spazzatura sotto alle cuccette in legno che consentono a chiunque di poter passare qualche ora in un luogo incantato, e addirittura di provare l’emozione di passare una notte in mezzo al bosco. Sacchi di immondizia e sporcizia. Le griglie sporche della carne lasciate a terra e abbandonate.

Il 2021 comincia male, molto male in termini di convivenza civile e rispetto per gli amanti della montagna e delle sue usanze: la baita del Pian delle Noci di Orino nel cuore del Parco Campo dei Fiori ristrutturata pochi anni fa è stata trovata in queste condizioni oggi, primo giorno dell’anno.

Lo ha fatto sapere il sindaco di Orino Cesare Moia: «Anche quest’anno al rifugio del Pian delle Noci a Orino, i soliti ignoti ci hanno lasciato gli auguri per il nuovo anno. Un sentito ringraziamento, ai maleducati, da parte dei volontari che per tutto l’anno si adoperano per mantenerlo in ordine e pulito. Chiuderlo penalizzerebbe centinaia di turisti che lo frequentano rispettando l’ambiente».

Si tratta di un fabbricato realizzato nella prima metà del secolo scorso posizionato al centro di una piana amata dagli escursionisti che frequentano questi pendii, e che nel 2013 venne rimessa a nuovo grazie al prezioso lavoro di un volontario.

Un copione che purtroppo si ripete: esattamente tre anni fa, il primo gennaio 2018 il paese si svegliò con la notizia di vandali che devastarono la baita da poco ristrutturata. pochi giorno dopo i responsabili chiesero scusa e aiutarono a sistemare.