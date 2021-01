Da Las Vegas a San Francisco nel cuore dell’innovazione con Virtual techmission CES2021

Da diversi anni l’Unione degli industriali della Provincia di Varese organizza delle missioni tecnologiche (Techmission) in giro per il mondo, durante le quali imprenditori di vari settori merceologici hanno l’opportunità di fare una full immersion nell’innovazione e comprendere i veloci cambi di paradigma dettati dalle nuove tecnologie. (nella foto l’ultima Techmission in Cina nel 2019)

Grazie a queste missioni, i partecipanti alle Techmission hanno potuto visitare i Consumer Electronic Show (CES) di Las Vegas e Shanghai, dove hanno toccato con mano le novità e le nuove tendenze nel mondo dell’ICT, al fine di integrarle in un sistema produttivo ad alto valore aggiunto come quello italiano e partecipato a presentazioni ed eventi di alcuni dei più noti esperti mondiali delle tecnologie digitali. Hanno così avuto modo di approfondire come la trasformazione digitale sta cambiando, grazie anche alle nuove tecnologie, sia il modo di lavorare sia l’approccio al mercato delle imprese.

Anche quest’anno la Techmission torna, ma in formato completamente digitale. Sarà un vero e proprio momento di aggregazione a distanza, con lo stesso spirito delle missioni fatte, negli anni scorsi, in giro per il mondo. Da martedì 12 a venerdì 15 gennaio, tutte le sere del CES2021 imprenditori, manager e loro collaboratori avranno la possibilità di “essere in onda” e partecipare in diretta a diversi eventi a tema per commentarne i principali spunti tecnologici insieme a numerosi ospiti, professionisti e accademici che lavorano sui temi trattati in Silicon Valley e in Italia.

Non saranno i soliti eventi digitali, ma momenti informali tra addetti ai lavori dove confrontarsi con domande e risposte. Per partecipare a tutti e quattro gli appuntamenti sarà sufficiente effettuare una sola iscrizione. Link e modalità di accesso verranno comunicati qualche ora prima dell’inizio di ogni singolo evento.

POST- CES2021

Dopo ogni evento di confronto serale con gli esperti, sarà possibile per i partecipanti rimanere collegati per un’altra ora extra con il “Post-CES2021”, all’interno del quale si farà un “giro virtuale” tra gli espositori del CES2021 con ospiti e commenti fuori programma. I temi trattati insieme agli ospiti durante i quattro eventi saranno: 2021 the Year of 5G, The Power of Artificial Intelligence, The future of Automotive, Forthcoming technology trends.

Il programma:

Martedì 12 gennaio 2021, ore 17

“2021 the year of 5G” • Keynote di riferimento: Hans Vestberg chairman and chief executive officer di Verizon • Relatori: Domenico Di Mola, Vice President Juniper Network – Sunnyvale e Guido Garrone, CTO di EOLO • Moderatore: Giuseppe Catalfamo, Responsabile Area Digitale Univa

Mercoledì 13 gennaio 2021, ore 17

“The power of Artificial Intelligence” • Conference di riferimento: The Power of AI con Jeremy Kaplan-Eric Cornelius-Kevin Guo,Hive-Bridget Karlin, IBM • Relatori: Massimo Pellegrino, visiting scientist – IIT (Istituto Italiano di Tecnologia) e Silvio Savarese, Stanford University – Palo Alto

Moderatore: Giuseppe Linati, DIH Lombardia

Giovedì 14 gennaio 2021, ore 17

“The future of Automotive” • Keynote di riferimento: Mary Barra, Chairman of the GM Board of Directors • Relatori: Marco Pavone, Stanford University, Palo Alto – Fabrizio Finocchiaro, Managing Director China & South East Asia at Vodafone Automotive • Moderatore: Giuseppe Catalfamo, Responsabile Area Digitale Univa

Venerdì 15 gennaio 2021, ore 17

“Forthcoming technology trends Tema” • Keynote di riferimento: Gary Shapiro, President and CEO, e Karen Chupka, EVP CES, CTA • Relatori: Maurizio Gianola, serial entrepreneur, Palo Alto – Alberto Mattiello, business futurist – Miami Beach •

Moderatore: Marco Astuti, coordinatore scientifico Techmission. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Area Digitale dell’Unione degli Industriali

LE PRECEDENTI TECHMISSION