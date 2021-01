I lavori della nuova rotonda distruggono la fontanella di Laveno Mombello

Era vecchia e malcurata, ma per i lavenesi era un punto di riferimento. Stiamo parlando di una piccola fontanella che per anni è stata davanti alla Stazione Nord, nel piazzale di fronte, ora distrutta dai lavori per la costruzione della nuova rotonda. Nulla di improvviso.

I cittadini sapevano da tempo che la fontanella sarebbe stata portata via dalle ruspe, al lavoro per inserire la nuova rotonda davanti al piazzale della stazione e parte del progetto dei lavori in vista dell’arrivo di Alptransit. Diversi i messaggi pubblicati sui social in ricordo della fontanella, tra cui quello di Giacomo Dettoni, amministratore della pagina “Sei di Laveno Mombello se”. Ecco il suo post:

“Addio fontanella, sacro punto di ritrovo per le uscite serali con gli amici. Luogo dove tutti si abbeveravano grandi piccoli e altri. Dove d’estate schizzavi gli amici e gli facevi il mitico scherzo di tappare il getto superiore per aumentare il getto dal quale bevevano.

Dove ti andavi a lavare le mani dopo aver mangiato il gelato, perché per il caldo si era già sciolto appena uscito dalla gelateria. Eri il primo pensiero appena sceso dal lurido treno delle nord, non vedevi l’ora di lavarti le mani visto che il treno (prima della pandemia) era stato pulito a fondo e sanificato nel 1975 (Appena uscito dalla fabbrica).

Una parte di me spera che ti abbiano spostato per sistemarti in un altro luogo, ma so che non è così….. Oramai le tue pietre saranno andate in mille pezzi insieme al tuo muschio e i tuoi tubi di piombo….

Spero di vedere in un futuro una tua versione aggiornata nel nostro centro per servire la comunità”.