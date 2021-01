I lavori sui binari per Luino vanno per le lunghe, “saltano” quattro corse

«Primo giorno di scuola e Trenord sopprime il treno». Un po’ di rabbia è più che comprensibile, per un genitore alle prese con un (secondo) anno scolastico difficile: nel giorno del rientro in aula dei ragazzi, subito si presentano problemi sul fronte dei trasporti.

«Oggi mia figlia dopo mesi è finalmente tornata a scuola» ci scrive un papà. «Frequenta il primo anno all’istituto Falcone di Gallarate. Nei telegiornali si sente ogni giorno dello sforzo delle istituzioni per riaprire le scuole e aumentare i trasporti… e che succede oggi? Primo giorno di scuola e Trenord sopprime il treno delle 13.19 in direzione Luino». Allo stesso modo – sottolinea il genitore – è “saltata” anche la corsa successiva direzione Luino.

Cosa è successo? Abbiamo chiesto conto a Trenord: la soppressione dei treni è nata da una serie di lavori sulla rete ,che è gestita da Rfi, tra le stazioni di Mornago Cimbro e Gallarate. Lavori previsti sì, ma che si sono protratti oltre il tempo previsto (a metà mattina c’è un apposito lasso di tempo senza passaggio di treni).

Rfi, con una nota, ha informato che la circolazione è ripresa alle 14.30 e che lo stop imprevisto ha causato la soppressione di quattro corse. Trenord ci ha confermato che non sono state effettuate le corse 25333 e 25335 in direzione Gallarate e le corse 25338 e 25340 in direzione Luino. La stessa Trenord specifica poi che “sono stati attivati autobus sostitutivi per le quattro corse soppresse”. In ogni caso, un disagio per molti studenti, nel primo giorno di rientro.