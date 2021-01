Le Cantine Coopuf lanciano una raccolta fondi: “Aiutateci a ripartire”

L’anno appena passato è stato molto difficile, per tutti. Uno dei settori ad aver pagato più di altri le conseguenze della pandemia è stato quello della cultura. Cinema, teatri, sale concerto sono chiusi da mesi e per molti il futuro è incerto. Molti locali si trovano infatti in difficoltà e per questo motivo l’associazione Coopuf Iniziative Culturali, che da anni gestisce le Cantine Coopuf, ha deciso di lanciare una raccolta fondi. “Stiamo traballando, abbiamo bisogno di voi”, scrivono.

Il crowdfunding è stato aperto sulla pagina www.produzionidalbasso.com e offre delle ricompense a chi fa una donazione, ma vuole essere un modo concreto per raccogliere gli aiuti dei tanti affezionati, così da poter riaprire appena sarà possibile. In questi anni, infatti, le Cantine sono diventati un punto di riferimento per molti cittadini, offrendo musica live, aperitivi, spettacoli teatrali e incontri.

“È stato un 2020 intenso, difficile, anzi, diciamola tutta, orribile. – spiegano i gestori delle Cantine Coopuf nel comunicato -. Per tutti noi è stato un anno da dimenticare, nonostante siamo riusciti a regalarci e regalarvi qualche piccola “gioia” estiva. E fino all’ultimo ci abbiamo provato con le nostre forze, offrendovi ciò che potevamo permetterci, facendo la più capillare attenzione alla nostra economia, ma senza per questo rinunciare a piacevoli momenti di cultura e di spettacolo da condividere con voi, che siete il nostro vero cuore pulsante.

Oggi però, dopo tanti sforzi, dobbiamo necessariamente chiedere una mano, affinché tutto ciò possa essere non solo il passato, ma anche il futuro, un futuro più splendente che mai. Perciò, con l’augurio che il 2021 sia decisamente un’altra cosa rispetto a questo 2020 che va – finalmente – a concludersi, lanciamo una raccolta fondi a sostegno della nostra Associazione. Vi abbiamo sempre dato l’idea che, nonostante tutto, ce l’avremmo fatta. Purtroppo le spese non diminuiscono anche se siamo fermi e, dato che ancora per un po’ non potremo riaprire i nostri locali (Cantine e Tennis Bar Villa Toeplitz su tutti), c’è il concreto rischio di non poter più andare avanti. Eh sì, ormai anche noi stiamo traballando… Ma, con un ultimo colpo di reni, e con il Vostro aiuto, riusciremo a rimanere in piedi. Tuttavia non possiamo chiedervi un sostegno senza dare qualcosa in cambio, non sarebbe nel nostro stile”. Per aderire alla campagna di raccolta fondi si può cliccare qui: https://www.produzionidalbasso.com/project/douremember/