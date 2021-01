“Le regole del cammino” in diretta video su VareseNews

Una serata dedicata al cammino, alla cultura e al dibattito, seppure attraverso uno schermo per via delle restrizioni causate dalla pandemia. A partire dalle ore 21 di oggi, martedì 26 gennaio, VareseNews rilancerà in video l’incontro “Le regole del cammino – In viaggio verso il tempo che ci attende”, titolo tratto da un libro di Antonio Polito che sarà uno degli ospiti dell’appuntamento.

Polito, giornalista e vicedirettore del Corriere della Sera, è stato invitato dal Centro Culturale Massimiliano Kolbe di Varese a discutere con Berhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l’Amicizia tra i Popoli (ovvero il Meeting di Rimini legato a Comunione e Liberazione). L’incontro sarà invece moderato da Enrico Castelli, vicedirettore del TGR della Rai.

Per assistere al dialogo è sufficiente collegarsi con il nostro giornale che manderà in onda la diretta video della serata, altrimenti disponibile anche sui canali YouTube e Facebook del Centro Kolbe e dell’Associazione De Gasperi di Legnano.