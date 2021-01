“Le regole del cammino”: un incontro per raccontare il valore del cercare una meta

Che cosa accade quando ci mettiamo in cammino, per ritrovarci, dopo tanta strada, cambiati? Che valore assumono la comunità, le regole, le relazioni? Come trovare un nuovo equilibrio e curare i nostri mali?

Un libro prova a spiegarlo, raccontando in un appassionante itinerario attraverso l’Italia minore i cammini che aiutano questo percorso fisico e, in parallelo, spirituale e collettivo. Si tratta di “Le regole del cammino – in viaggio verso il tempo” il libro di Antonio Polito, vice direttore del Corriere della Sera.

Per raccontarlo meglio, il centro culturale Massimiliano Kolbe di Varese, l’associazione De Gasperi di Legnano, e l’associazione italiana centri culturali ha organizzato un incontro on line, che vede dialogare, in una conversazione moderata dal giornalista Enrico Castelli, l’autore del libro con Bernhard Scholz, presidente della fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.

L’incontro si terrà martedì 26 gennaio 2021 alle 21, sui canali YouTube e Facebook dell’associazione De Gasperi di Legnano e del centro culturale Kolbe di Varese, e sarà condiviso in diretta sulla pagina facebook di www.varesenews.it.