“Le signore dell’orchestra”, un omaggio all’arte e alla forza delle deportate

In occasione del Giorno della memoria 2021, il Consiglio regionale della Lombardia rende omaggio alla memoria delle donne deportate, con un concerto di musica classica eseguito da una formazione tutta al femminile.

Mercoledì 27 gennaio alle 20,15 – in streaming sulla pagina Facebook del Consiglio regionale – si potrà seguire il concerto delle Cameriste Ambrosiane dal titolo “Le signore dell’orchestra. Memorie di una musicista ad Auschwitz”, concerto-narrazione che racconta la Mädchenorchester von Auschwitz, l’orchestra femminile di Auschwitz composta da deportate.

«Lo scopo che dà loro la forza di continuare, è quello di “sopravvivere e ricordare per far sapere al mondo” – spiegano i promotori dell’iniziativa – La loro storia, il loro amore per la musica e il loro coraggio in un viaggio tra le musiche e i vissuti di questa comunità umana, un cammino nelle tenebre illuminato solo dalla bellezza della musica eseguita, che diventa motivo di speranza, di memoria, di futuro».

Lo spettacolo è una produzione Le Cameriste Ambrosiane (nella foto sotto) e Equivoci Musicali.