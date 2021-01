Lega Nord Castellanza: “Per i nostri anziani quale futuro abitativo?”

Quale futuro abitativo per gli anziani di Castellanza? Angelo Soragni, consigliere della Lega nord sostenuto dalla sezione cittadina pone la domanda e manifesta anche qualche proposta.

«E’ indubbio – esordisce l’esponente leghista – che l’aspettativa di vita si sia allungata e con l’età aumentino le limitazioni delle nostre funzioni. Dobbiamo pensare ad una casa di riposo rinnovata, per i castellanzesi e non solo, un nuovo modello abitativo, adeguato ai tempi e molto più grande dell’attuale, almeno 300/400 posti».

Se si tiene conto che i cittadini con età maggiore di 65 anni a Castellanza sono circa 3650 e che dopo i 75 anni i pazienti che presentano un decadimento cognitivo sono circa l’8% cioè 200 anziani «è ovvio – prosegue Soragni – che in un prossimo futuro ci troveremo ad affrontare un problema scottante, al quale l’attuale struttura non è in grado di fare fronte. Recentemente si è ipotizzato il trasferimento della casa di riposo Moroni presso l’area dei Camilliani, con un’azione che potrebbe comprendere la partecipazione di imprenditori privati interessati al progetto di una nuova struttura. La Lega nord di Castellanza si farà carico di controllare che questa operazione possa garantire ai nostri anziani e alle loro famiglie delle tariffe calmierate assolutamente in linea con quelle attualmente vigenti nella casa di riposo Moroni».

«Crediamo che tutti gli anziani dopo una vita di lavoro abbiano diritto di usufruire di questa struttura senza doversi indebitare per pagare la retta . Siamo tutti uguali davanti alla malattia e alla disabilità della vecchiaia. Per raggiungere lo scopo si potrebbe anche pensare ad una struttura sovracomunale che possa dare ospitalità a tutti gli anziani della valle in un programma sinergico fra diverse municipalità», la conclusione di Angelo Soragni.