Sei lezioni on line per non dimenticare lo sterminio nazista al liceo Candiani Bausch

In occasione delle celebrazioni del Giorno della Memoria oggi, lunedì, alle ore 11:30 si terrà la prima lezione del corso online per studenti e insegnanti “Per la colpa di essere nati: la Shoah e l’infanzia negata”.

Il corso sarà fruibile in streaming sul canale YouTube del Liceo Candiani Bausch. Il link per il collegamento sarà inviato per posta elettronica ai docenti che hanno iscritto le loro classi il giorno precedente la data della lezione. L’organizzazione può fornire anche videoregistrazione delle singole lezioni (scrivere a fazzini.patrizia@artisticobusto.edu.it).

A organizzare il corso è l’Associazione “Amici di Angioletto”, che mantiene vivo l’impegno del cittadino benemerito Angioletto Castiglioni, vittima della furia nazifascista e strenuo difensore dei giovani in cui riponeva una profonda fiducia e con i quali ha intessuto un dialogo costante.

Il corso si articola in 6 incontri con relatori d’eccezione tra cui una diretta streaming dal campo di sterminio di Auschwitz e, a chiusura, la testimonianza delle sorelle Andra e Tatiana Bucci.

Il Liceo “Candiani – Bausch”, nel solco della sua tradizione e nell’ottica dell’Educazione civica, ha dato pieno e fattivo appoggio alla proposta tramite la dirigenza e grazie alla collaborazione preziosa dei docenti, in particolare: Alessia Recupero, che ha progettato e realizzato la locandina; Francesco Marelli, che ha donato una sua opera appositamente realizzata come simbolo dell’iniziativa; Francesco Cunocchiella, che renderà possibile la trasmissione in streaming per i più di 600 allievi e docenti iscritti al corso; Mario Voria che ha messo a disposizione alcune opere fotografiche per l’allestimento del materiale inerente al corso e si occuperà della progettazione di un sito dedicato.

La condizione attuale pone i giovani in una situazione difficile: riflettere sulla recente storia può offrire spunti di approfondimento e di empatica condivisione, premesse per la costruzione di un presente migliore e per il risveglio di un futuro possibile e più giusto. Il sottotitolo del corso recita: “Solo con la conoscenza si viaggia verso una coscienza critica e una cittadinanza attiva”. Questo è il principio che ci anima come docenti, unitamente al monito della senatrice e testimone Liliana Segre che obbliga ciascuno di noi a non rimanere indifferente.

I relatori offriranno gratuitamente il loro contributo e l’iniziativa è resa possibile dalla collaborazione con l’Associazione Figli della Shoah, il Memoriale della Shoah di Milano (binario 21) e la sezione ANPI G. Castiglioni di Busto Arsizio. Nel ringraziare le Associazioni per il prezioso contributo, ringraziamo anche i docenti, gli studenti e le Scuole che hanno aderito al progetto rendendolo, così concreto. Con il Liceo “Candiani – Bausch” sono presenti le scuole IPSSCT Verri e gli Istituti Cavallotti- Siae Marchetti.

Riportiamo il saluto della Presidente dell’Associazione Amici di Angioletto, prof.ssa Anna Longo, che ci invita a costruire ogni giorno la torre evocata dall’artista Francesco Marelli, baluardo per la difesa dei diritti umani, in particolari dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.