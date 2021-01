Libri personalizzati per i tuoi momenti speciali: idea regalo per San Valentino

San Valentino si avvicina e molti di noi stanno cercando l’idea migliore per il regalo da fare alla propria persona speciale. La paura è sempre quella di regalare qualcosa di banale o poco significativo, mentre per San Valentino tutti desideriamo acquistare un regalo che faccia emozionare chi lo riceverà. Una bella idea, e di sicuro originale, sono i libri personalizzati per adulti Noomray.

Perché scegliere un libro personalizzato Noomray

San Valentino è una delle occasioni speciali in cui è importante dare valore ad un rapporto d’amore o di affetto. Regalare un profumo o un capo di abbigliamento non racconta niente di noi o della relazione che abbiamo con la persona che riceverà il regalo. È bello invece stupirla con qualcosa di unico.

Continua a leggere se sei curioso di sapere perché scegliere un libro personalizzato Noomray è l’idea regalo migliore che potresti avere.

È personalizzato

Tutti i libri Noomray, sia quelli per adulti che quelli per bambini, sono realizzati su misura per chi li riceverà. Al contrario di altri servizi simili, Noomray non usa un software per realizzare il racconto dei protagonisti del libro, ma ogni storia sarà realizzata su misura, come il vestito di un sarto.

È unico

I libri per adulti Noomray saranno un regalo unico, per un’occasione speciale: anniversari, matrimoni, compleanni o San Valentino, appunto. Non esisterà nessun libro uguale a quello che ci commissionerai. Nessun copia-incolla o storia predefinita. Tutte le storie raccontate partono da zero sugli spunti che fornirai a Noomray e saranno accompagnati dalle foto più belle della tua storia d’amore. Dentro ci troverai tutto: la magia delle prime uscite, i momenti da favola e l’emozione del giorno del matrimonio.

È emozionante

Ogni libro porta con sé un’emozione. Non un’emozione qualunque, ma la tua e quella della persona che ami. I libri per adulti Noomray saranno un modo per mettere su carta, per sempre, i tuoi sentimenti. Chi lo riceverà sarà sorpreso nel ritrovare se stesso tra le pagine di un vero libro che lo vede protagonista. Il racconto che Noomray farà della tua storia d’amore attingerà a momenti, ricordi, colori e sensazioni del tuo percorso insieme alla tua persona speciale.

È un ricordo

Quante volte abbiamo pensato che l’inizio della nostra storia d’amore fosse degno di un film oppure, più semplicemente, che ci sarebbe piaciuto conservare quel ricordo per sempre? Noomray custodirà le tue emozioni tra le pagine di un libro, affinché nessun momento vada perduto o dimenticato. I libri personalizzati Noomray fermeranno i tuoi ricordi nel tempo e daranno voce alle immagini che ci fornirai. Sfogliare un libro che racconterà la tua storia d’amore sarà sempre bellissimo, anche dopo anni.

Non solo bambini, ma anche adulti

I libri personalizzati per bambini sono abbastanza comuni, anche se molti di questi hanno personalizzazioni minime, piccoli dettagli che si inseriscono in una storia già predefinita. Quelli di Noomray no, sono scritti da zero e parleranno proprio di te e della tua storia. Inoltre, si rivolgono anche agli adulti. I libri personalizzati Noomray raccontano la storia di una coppia o di un’amicizia, e sono pensati per tutte quelle persone che desiderano fare un regalo indimenticabile.

Come richiedere il tuo libro personalizzato a Noomray

La nostra vita è come un libro, un susseguirsi di parole e immagini. Chi non vorrebbe conservare per sempre quelle più belle? Noomray farà esattamente questo, riempiendo le pagine con le emozioni e i momenti più importanti della tua storia d’amore o di amicizia. Se vuoi regalare tutto questo alla persona che ha condiviso queste emozioni insieme a te, dovrai soltanto andare sul sito web di Noomray, scegliere la categoria in base al destinatario del tuo pensiero o dell’occasione, e inviare la richiesta d’ordine. Un autore di Noomray si prenderà cura della tua storia, mettendo in parole quello che vorresti dire alla persona che riceverà il libro personalizzato in regalo. Una volta pronto, ti invieremo la bozza del libro affinché tu possa controllarlo e, solo dopo la tua approvazione, il libro andrà in stampa.

E tu, sei pronto a regalare un’emozione con Noomray?