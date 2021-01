L’importanza degli investimenti sostenibili dopo il Covid-19

Attraverso la perturbazione che la pandemia COVID-19 ha portato all’economia e ai mercati globali nel 2020, le strategie e gli strumenti di investimento sostenibile hanno fornito prestazioni comparabili o migliori rispetto agli equivalenti convenzionali. Per “investimento sostenibile” si intende l’investimento sulle società che sono focalizzate sulla risoluzione dei principali problemi del pianeta, quali ad esempio l’economia “green” o ambientale, le questioni sociali, l’assistenza sanitaria.

Queste società riscuotono oggi particolare interesse non solo in chi effettua investimenti a lungo termine, ma anche in chi opera a breve termine tramite il trading. Questo tipo di investimenti sono dunque tra quelli di maggiore successo sia tra coloro che sono da tempo in questo settore, sia tra chi è alle prime armi ed è attirato anche dalla possibilità data da alcune piattaforme di fare trading senza commissioni.

La crisi sottolinea l’importanza delle considerazioni ESG (ambiente, sociale e governance) per le prestazioni delle società e i rendimenti degli investimenti e si prevede che ciò continuerà a influenzare le azioni delle imprese e degli investitori in futuro. Elenchiamo, di seguito, cinque tendenze che sorgono o accelerano a seguito delle misure di pandemia COVID-19 e di mitigazione globale, che molti ritengono si giocheranno nei prossimi 12 mesi, influenzando il panorama a lungo termine degli investimenti sostenibili.

Queste tendenze in particolare sono:

-Maggiore attenzione degli investitori alle considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG)

-Elevata importanza del “sociale” per le aziende

-La consapevolezza dei vantaggi economici e del rischio dovrebbe mantenere gli investitori concentrati sulle opportunità legate all’ambiente

-Incorporamento strutturale di investimenti sostenibili tra le classi di attività

-I vantaggi in termini di prestazioni degli interventi sostenibili dovrebbero rimanere evidenti come si è visto durante la recente volatilità

Attenzione degli investitori alle considerazioni ambientali, sociali e di governance

Il COVID-19 ha aumentato l’importanza del modo in cui le aziende operano e ha accelerato la crescente rilevanza delle considerazioni ESG per gli investitori.

La gestione aziendale di questioni quali i diritti umani, il benessere dei dipendenti e le relazioni con la comunità sono sotto esame, poiché le questioni che in passato sono state considerate lussi (ad esempio modelli di lavoro flessibili) sono diventate meccanismi critici di continuità aziendale nel blocco pandemico. Le loro azioni potrebbero avere un impatto duraturo sulla loro reputazione e sulle relazioni future con clienti, fornitori e autorità di regolamentazione. Gli investitori stanno usando la loro influenza per guidare i cambiamenti comportamentali, e l’impegno degli azionisti dovrebbe rimanere una componente chiave degli investimenti sostenibili in futuro.

La sostenibilità è al centro del piano di ripresa per molti governi. Con i piani per investire in energie rinnovabili su larga scala, trasporti puliti, cibo sostenibile e accorciare e diversificare le catene di approvvigionamento globali, questo probabilmente sosterrà gli investimenti in corso sulle industrie sostenibili. Anche nelle politiche dell’Unione Europea, nel periodo post Covid tali temi stanno avendo un’attenzione molto alta.

L’importanza del “sociale” per le aziende

Mentre ci si può aspettare che molte dinamiche a lungo termine dell’investimento sostenibile manterranno gli stessi livelli di attenzione di oggi, stiamo assistendo anche a un cambiamento strutturale nell’attenzione alle questioni sociali.

Poiché il COVID-19 ha focalizzato l’attenzione del mondo sulla salute pubblica e sull’emergenza sanitaria, qualsiasi cambiamento sociale che emerge, come gli investimenti nell’assistenza sanitaria o nell’assistenza agli anziani, si rifletterà in ultima analisi in nuove opportunità di investimento.

Ci sono molti importanti temi sociali, ma l’assistenza sanitaria, l’accesso ai farmaci, l’istruzione, il turismo sostenibile e i legami sociali come aree sono quelli che con tutta probabilità aumenteranno sempre più di importanza per gli investitori dopo la pandemia, in particolare nel contesto del miglioramento dell’offerta alle comunità servite.

I vantaggi economici delle opportunità legate all’ambiente

Mentre la crisi del COVID-19 ha focalizzato l’attenzione sulla salute pubblica, la consapevolezza ambientale non è diminuita.

È stato ampiamente riportato che le emissioni di carbonio del 2020 per i paesi e la maggior parte delle aziende diminuiranno a causa del blocco economico; finora, abbiamo visto il più grande calo delle emissioni globali di carbonio mai registrato, con gli analisti dell’energia che ora prevedono che le emissioni globali di CO2 legate all’energia (due terzi delle emissioni globali di gas a effetto serra) diminuiranno di oltre il 5%, cioè più di quattro volte di più rispetto alle precedenti crisi finanziarie.

Esistono anche collegamenti diretti tra l’ambiente e le crisi sanitarie, con studi preliminari dell’OMS che identificano le correlazioni tra l’elevato inquinamento atmosferico e i casi più gravi di COVID-19.

Lo slancio degli investitori, delle imprese e delle politiche sulle questioni legate all’ambiente stava accelerando all’inizio del 2020, insieme a un aumento dell’azione sociale come gli scioperi nelle scuole sull’emergenza climatica. In particolare, è prevedibile che le energie rinnovabili, i trasporti sostenibili, la biodiversità e i green bond saranno al centro dell’attenzione dopo il COVID-19.

Guardando al futuro, è prevedibile che un portafoglio diversificato di azioni e obbligazioni legate a investimenti sostenibili globali continuerà a offrire vantaggi agli investitori. Quelli legati a ambiente, sostenibilità, sociale e assistenza sanitaria dovrebbero essere quindi investimenti sempre più interessanti nel prosieguo di questa fase post Covid.