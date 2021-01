Lipu invita tutti al censimento “Sulle Ali dei Rondoni!”

L’attività è stata ideata dalle associazioni Lipu Varese e Gruppo Insubrico Ornitologia per poi avviare azioni di tutela e conservazione.

Il censimento coinvolgerà i partecipanti da marzo a ottobre, periodo in cui i rondoni sono presenti nelle nostre zone, e prevede un momento formativo iniziale durante il quale verrà spiegato quali sono sono le specie di interesse – Rondone comune, Rondone pallido e Rondone maggiore – come riconoscerle e come compilare la scheda di campo. Sono previsti momenti di confronto durante l’attività e, se sarà possibile in base alla situazione di emergenza, verrà organizzata un’escursione guidata.

A fine progetto è prevista una pubblicazione con dati e immagini raccolti, oltre a un convegno finale di presentazione. Per partecipare è necessario compilare un form sul sito web lipu-varese.it e successivamente partecipare a uno dei due incontri formativi online, previsti venerdì 5 marzo h 21.00 e sabato 13 marzo h 17.30.

Spiega Milo Manica, naturalista e coordinatore scientifico del progetto: “Prendere consapevolezza della natura è il primo passo per un impegno nella tutela dell’ambiente. Con questo progetto si conoscerà più a fondo la biodiversità urbana della nostra provincia e i cittadini – scienziati che formeremo saranno i protagonisti di questa campagna di raccolta dati”.

Perché i rondoni? I rondoni sono una specie simbolo della biodiversità urbana: sono un ottimo indicatore della qualità ambientale delle nostre città. Sono anche un importante alleato dell’uomo nella lotta contro insetti nocivi. Il loro habitat è costituito dai contesti urbani: nidificano da marzo a ottobre utilizzando i fori presenti negli edifici, come ad esempio i fori nei campanili, le buche pontaie, sotto le tegole dei tetti, nei sottogronda, nelle fessure dei muri o delle tapparelle. Sono manufatti urbani presenti nelle nostre città come nei piccoli paesi: il censimento per questo è realmente alla portata di tutti, imparando a osservarli nei luoghi in cui siamo soliti andare, semplicemente prestando attenzione.

Il progetto ha il patrocinio del Comune di Varese. Tutti i dettagli sui siti web delle due associazoni Lipu Varese e Gruppo Insubrico Ornitologia. Informazioni: varese@lipu.it oppure gruppoinsubricoornitologia@gmail.com