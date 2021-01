“Lombardia Europa 2020”, strategie e programmi condivisi con gli enti locali

“Oggi ci troviamo di fronte a una grande responsabilità, che è quella di guardare a un futuro complesso insieme ad un’Europa che ha fatto una scelta di ripartenza che si basa su una proposta con risorse collettive. Nell’incontro abbiamo parlato dei programmi europei di gestione diretta nel quadro finanziario 20-27. Abbiamo davanti un importante percorso di lavoro che mette al centro le esperienze e le progettualità del territorio lombardo”.

Lo ha detto il neosottosegretario alla Presidenza ai Rapporti con la Delegazione di Bruxelles, Marco Alparone intervenendo al webinar, organizzato da Anci e Regione Lombardia, ‘Lombardia Europa 2020’, a cui hanno preso parte, tra gli atri, Egidio Longoni vicesegretario Anci Lombardia, Giancarlo Viola, Delegazione di Bruxelles Regione Lombardia, Maurizio Molinari, responsabile Ufficio di Milano del Parlamento Europeo.

UNA FILIERA COMUNICANTE “Ancora di più oggi – ha sottolineato Alparone – abbiamo la necessità di costruire una ‘filiera comunicante’ che permetta la nascita di nuove progettualità che partano dalle esigenze dei territori e dal dialogo tra tutti i portatori d’interesse locale. Centrale nella filiera comunicante – ha aggiunto – è il lavoro portato avanti dalla Delegazione di Bruxelles”.

Tra fondi strutturali e fondi ad azione diretta, la progettazione e gestione dei finanziamenti europei rappresenta una leva importante per gli enti locali lombardi. Il 7,7% degli enti locali ha partecipato tra il 2014 e il 2020, a oltre 400 progetti ad azione diretta. Il 15% degli enti lombardi ha presentato la candidatura per progetti finanziati utilizzando sia la programmazione diretta sia i fondi strutturali. La percentuale di enti che ha partecipato ai bandi relativi ai fondi strutturali è leggermente maggiore rispetto a quella relativa ai fondi ad azione diretta. La percentuale di successo dei progetti che intercettano i finanziamenti strutturali risulta essere molto elevata (89%).

Anci Lombardia, insieme a Regione Lombardia, ha decine di tavoli aperti che saranno sempre più strategici per l’orientamento nel quadro finanziario pluriennale 21-27. “Nel 2021 avremo a disposizione tante risorse da diversi canali, non solo Next Generation EU. Regione Lombardia, in questa complessa partita, ha scelto che ruolo giocare – conclude Alparone – far diventare queste risorse dei progetti e dei driver per lo sviluppo e la ripresa.