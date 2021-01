Luino e il “caso“ tamponi, il sindaco: “La pandemia non è finita, prioritario tracciare i positivi”

Dopo l’annuncio di un punto per eseguire test rapidi per la ricerca del virus a Luino e le polemiche seguite nei giorni scorsi arriva una nota ufficiale dell’amministrazione comunale che parla per bocca del suo più alto rappresentante, il sindaco Enrico Bianchi.

Con l’ultimo intervento del consigliere Dott. Portentoso ritenevamo di aver esaurito ogni chiarimento riguardante il punto tamponi rapidi organizzato dalla CRI di Luino e Valli presso l’ex ufficio turistico di via della Vittoria. Dato che vengono richieste ulteriori informazioni aggiungiamo queste precisazioni.

L’iniziativa è di CRI di Luino e valli, il comune di Luino fornisce supporto logistico nel senso che date le basse temperature invernali per agevolare l’attività degli operatori mette a disposizione il piccolo edificio ristrutturato in passato, su iniziativa G.A.L. (Gruppo Azione Locale), previsto come spazio per la promozione di prodotti locali e utilizzato successivamente come ufficio turistico. Dato che l’esperienza del G.A.L. è terminata anche tutto ciò che era collegato alla progettazione di tale organismo ha avuto fine. L’edificio in questione rimane così chiuso ed in attesa di un suo possibile utilizzo.

L’edificio è provvisto di riscaldamento, corrente elettrica, servizi, collegamento internet, telefono. Le utenze per le due ore giornaliere due volte la settimana max tre saranno a carico del Comune di Luino.

La CRI di Luino e valli è associazione senza scopo di lucro che ha come sua missione l’assistenza alle persone in difficoltà sia in tempo di pace che di guerra. A partire dall’inizio di questo periodo pandemico la CRI ha svolto un compito di assistenza alla popolazione luinese molto prezioso: nell’assistenza, nel recapito di alimenti e di medicinali, trasporto malati in situazioni critiche, sanificazione ambienti, educazione sanitaria nelle scuole, supporto ai servizi sociali in particolare alle persone sole ed anziane. Non ultime le attività di assistenza durante la campagna vaccinale antinfluenzale e l’esecuzione di tamponi rapidi presso la fondazione Mons. Comi.

La situazione pandemica è tutt’altro che conclusa. Le vaccinazioni in corso ci consentono di guardare al futuro con un po’ di ottimismo ma il rischio di aumento dei casi positivi è ancora molto alto. Questa è la principale ragione che ha portato alla decisione dell’Amministrazione di supportare questa iniziativa che ha lo scopo di individuare positivi asintomatici che rappresentano il maggior rischio di espansione dei contagi dato che tali trasmettitori di Virus risultano ovviamente inconsapevoli.

I kit diagnostici vengono acquistati da CRI così pure il personale qualificato è di competenza CRI. Il contributo richiesto è volontario e serve per coprire parzialmente le spese. Possiamo garantire che lo scopo dell’iniziativa non è quello economico ma un servizio alla popolazione seppur limitato ma che ha un suo valore importante. Si effettuano tests a persone che ritengono di aver contattato durante la giornata un numero elevato di persone per es. durante la loro attività lavorativa, si sensibilizza la popolazione all’educazione sanitaria e all’attenzione che occorre porre in tutte le nostre attività ed ai rischi di contagio.

Le prenotazioni al test vengono effettuate telefonando o collegandosi al sito CRI di Luino.

La farmacia Comunale è stata contattata da una società che avrebbe svolto lo stesso servizio ma non gratuitamente e non all’interno della farmacia essendo questi spazi piuttosto ristretti ed il personale non abilitato a svolgere tale indagine. Avvalersi di questa società avrebbe significato un ulteriore impegno logistico ed amministrativo per la struttura ed eventualmente il posizionamento di un gazebo esterno. Soluzione che vista la stagione invernale ha fatto optare per altre soluzioni. Altre Farmacie nella zona hanno aderito al servizio avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni

comunali.

Le iniziative di questo tipo sono state autorizzate da regione Lombardia, da parte nostra

è stata inviata comunicazione come previsto e si sono avute le due risposte come già citato in precedenza. Riportiamo qui di seguito quanto comunicato e raccomandato dalla Direzione Generale:

 (Comunicazione del 09.12.2020)

Si prende atto dell’iniziativa di codesto Comune che non si colloca nell’ambito della DGR n.XI/3876 sopra richiamata, in quanto attività di screening adottata in ambito autonomo. Tale attività deve, ad ogni buon conto, soddisfare i requisiti previsti dalla DGR n. XI/3777 del 03.11.2020. In particolare: L’ utente andrà indirizzato al MMG/PLS per il proseguo del percorso di

sorveglianza e cura, tra cui la registrazione in sMAINF e prenotazione del tampone molecolare di conferma presso la postazione drive-through di Cassano Valcuvia

Al soggetto andranno fornite contestualmente le indicazioni circa l’isolamento e la quarantena nonché le informazioni complete sui comportamenti che dovrà tenere.

 (comunicazione del 07.01.2021)

Si ribadisce che iniziative al di fuori del perimetro di riferimento della DGR n. XI/3876 del 19.11.2020 ovvero non in sinergia e coordinamento con gli attori del Servizio Sociosanitario lombardo, dovranno in ogni caso soddisfare i requisiti previsti dalla DGR n. XI/3777 del 03.11.2020 e il rispetto delle prescrizioni in caso di test Ag-RDTs positivo.

Altri comuni hanno intrapreso iniziative come questa che si intende svolgere a Luino senza che le opposizioni abbiano sollevato dubbi non solo sulla buona fede e sulla volontà di svolgere un servizio utile alla popolazione, ma sulle possibilità consentite dalle normative regionali. La competenza del Dott. Portentoso (biologo con specializzazione in citogenetica, direttore di laboratorio) ed il suo curriculum accademico e professionale sono garanzia di correttezza e competenza.

L’Amministrazione di Luino ritiene che in questo momento di difficoltà ogni contributo sia il benvenuto a patto che sia conforme alle normative e scevro da speculazioni.

Il Sindaco di Luino è ben presente ogni giorno negli uffici e nei luoghi dove è ritenuta necessaria la sua presenza e si ritene che le comunicazioni debbano seguire i corretti canali istituzionali. La scelta dell’Amministrazione Bianchi è di valorizzare le competenze e le capacità di ognuno (che sono molte!), ogni comunicato viene condiviso da tutto il gruppo, sindaco compreso.