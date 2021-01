Luisella Baretto lascia la carica di vicesindaco a Porto Valtravaglia

Luisella Baretto si dimette dalle cariche di vice sindaco e assessore del Comune di Porto Valtravaglia, ma continuerà a collaborare con la maggioranza restando tra i suoi consiglieri. «Sono rimasta in ottimi rapporti con tutti e questa squadra mi piace molto – spiega Baretto -. Lascio le cariche per motivi personali, dopo una decisione presa alla fine dell’anno scorso. Questi ultimi mesi sono stati difficili a livello personale e professionale, la scelta di dimettermi è dipesa da questo».

Baretto ha alle spalle una lunga esperienza in amministrazione comunale, tanto che era impegnata anche nella precedente maggioranza. «Continuerò a sostenere il lavoro del sindaco Ermes Colombaroli, con il quale siamo rimasti in ottimi rapporti».

Dall’altra parte è proprio il primo cittadino ad annunciare un cambio di cariche all’interno del comune. Nella lettera pubblicata sul sito del comune si legge: “Negli scorsi giorni, ho ricevuto le dimissioni dalle cariche di Vice Sindaco e Assessore del comune di Porto Valtravaglia da Luisella Baretto. I motivi di questa rinuncia sono esclusivamente di natura famigliare e lavorativa come sottolineato dalla stessa Baretto, la quale con dispiacere non riuscendo a dedicare il tempo e le energie necessarie per svolgere al meglio il proprio incarico a malincuore a preferito rinunciare, Luisella Baretto continuerà a collaborare all’ interno dell’amministrazione comunale come consigliera di maggioranza”.

Il sindaco quindi, accolto l’ unanime consenso del gruppo consigliare di maggioranza, ha nominato Daniele Vecchio già consigliere e capo gruppo di maggioranza come nuovo Vice Sindaco (foto sopra).

Inoltre sono stati resi noti i seguenti cambiamenti: Orietta Spozio oltre agli incarichi sin qui seguiti ( delega alla Cultura e Presidente della Biblioteca Comunale), prenderà la nomina a Capo Gruppo di Maggioranza, mentre Teresa Rosalia ha ricevuto la delega alle Politiche Sociali.

Il sindaco conclude: “Voglio ringraziare pubblicamente Luisella Baretto per il lavoro profuso in questi anni di Vice Sindaco garantendo un fondamentale apporto sia all’ interno della giunta sia nei confronti dei cittadini e associazioni e colgo l’ occasione per augurare a Daniele Vecchio, gli Auguri per il suo nuovo ruolo di Vice Sindaco”.