L’Università dell’Insubria al Salone nazionale dell’orientamento universitario

Dal 27 al 29 gennaio l’Università dell’Insubria partecipa, come di consueto, a Young 2021, edizione online del Salone nazionale dell’orientamento scuola formazione università, organizzato dalla Camera di commercio di Como-Lecco e tradizionalmente ospitato al Centro Lariofiere di Erba, rivolto soprattutto agli studenti e alle famiglie delle province di riferimento.

L’Insubria è presente sulla piattaforma Young Digital con una scheda dettagliata e una panoramica sui suoi 37 corsi di laurea (22 triennali, 12 magistrali e 3 magistrali a ciclo unico), che spaziano dalle scienze della vita alle scienze dure, dall’ambito umanistico-giuridico a quello economico-ingegneristico, nelle tre sedi di Varese, Como e Busto Arsizio.



Il salone è la prima grande occasione di orientamento a distanza di quest’anno, in attesa dell’Insubriae Open Day 2021 già in programma per venerdì 9, con una settimana di mini-eventi online dal 12 al 17 aprile, il tutto pensato in modalità telematica per il protrarsi dell’emergenza Covid.

La Commissione Orientamento dell’ateneo, coordinata dalla delegata del rettore Michela Prest, ha messo a punto per Young Digital un fitto calendario di incontri virtuali, seminari, lezioni esemplificative, con momenti di “sportello a distanza” per rispondere direttamente ai dubbi e alle domande degli studenti su offerta formativa e servizi.

Le proposte “live” dell’Insubria sono mercoledì 27 gennaio ore 9-13 e 14.30-18.30, giovedì 28 ore 12-13 e 14.30-18.30, venerdì 29 gennaio ore 9-13 e 14.30-18.30; l’elenco è già consultabile nelle pagine dedicate all’ateneo sulla piattaforma Young Digital a questo indirizzo:

https://www.eventi-digitali.online/youngdigital/stand.php?id=71