A Marnate foto e testimonianze per ricordare don Angelo Ceriani

No, non sarà dimenticato.

Don Angelo Ceriani, il compianto sacerdote venuto a mancare lo scorso novembre a causa del Covid, sarà

omaggiato con amore e affetto dalla comunità di Marnate.

A partire da questo fine settimana è infatti disponibile in parrocchia un libretto dedicato all’ex parroco: una raccolta di fotografie, ricordi e testimonianze dei tanti che in paese lo hanno conosciuto e apprezzato. La vita del sacerdote si è intersecata profondamente con quella dei marnatesi: i testi raccolti raccontano della sua grande gentilezza, di una capacità d’ascolto rara e del suo entusiasmo contagioso.

Don Angelo ha lasciato il segno in tutte le comunità che ha incontrato: durante i suoi anni di sacerdozio ha attraversato tutta la provincia, da Vedano a Luino, per poi giungere a Marnate – dove è stato Parroco dal 1994 al 2012 -, per arrivare poi a Saronno per il ruolo di vicario nella chiesa prepositurale dei santi Pietro e Paolo.

La sua improvvisa scomparsa ha addolorato tante persone ed è proprio questo dolore il motore di un’iniziativa che vuole omaggiare tutto il bene da lui compiuto.

«Nel libretto in distribuzione ai parrocchiani abbiamo raccolto i ricordi degli altri sacerdoti che lo avevano conosciuto, delle suore, dei volontari dell’oratorio, il Gruppo Presepi e altre associazioni marnatesi – raccontano dall’oratorio del paese – Promotore dell’iniziativa è stato il neo parroco, Don Alberto Dell’acqua, che ha tenuto fortemente a questa pubblicazione.

Un’attenzione che ci ha colpito, visto che aveva incontrato don Angelo solo una volta, quando a ottobre era tornato da Saronno a Marnate per celebrare un matrimonio. Ha però sentito quanto questa perdita ci abbia tutti addolorato, decidendo di promuovere questo progetto. È un gesto che tutti abbiamo apprezzato veramente. Il libro è disponibile in chiesa, chiediamo solo una piccola offerta per pagare le spese di stampa sostenute».

Il neo parroco inizia dunque il suo percorso pastorale a Marnate con gesti importanti: dopo i sorrisi strappati ai fedeli, grazie all’anomala benedizione natalizia dalla cima del campanile, dimostra di saper cogliere e rispettare l’affetto dei suoi nuovi parrocchiani per il sacerdote che a lungo l’aveva guidata. Tanta emozione, dunque, per l’evento di oggi, domenica 17 gennaio, quando la comunità religiosa di Marnate festeggerà l’ingresso solenne di don Alberto, in diretta streaming sull’applicazione Belltron.