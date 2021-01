Mastini-Merano, si rinnova la sfida: in palio punti pesanti per la Coppa Italia

Comincia con il botto il 2021 degli appassionati di hockey su ghiaccio: il calendario, riscritto dopo la pausa caudata dalle restrizioni per Covid, propone infatti subito quello che l’anno scorso fu il big match dell’intera IHL, Varese-Merano. (nella foto un ingaggio della scorsa stagione)

Un confronto che andrà in scena domenica 3 dicembre al palaghiaccio di Como-Casate, attuale casa dei Mastini orfani del PalAlbani, con ingaggio iniziale alle ore 18,30 (arbitri Lottaroli-Volcan coadiuvati da De Toni e Soia). Una sfida che per i gialloneri di Claude Devèze rappresenta un vero e proprio esame di maturità: dopo due vittorie alla ripresa del torneo i varesini trovano l’avversaria più accreditata dell’intero campionato.

Le Aquile hanno disputato sei incontri fino a oggi (è stata la squadra con più intoppi legati all’epidemia) ma ci hanno messo poco a risalire la classifica. Questo però non vuol dire che i meranesi siano su un altro pianeta, anzi: nell’ultima decade del 2020 la squadra che ha ritrovato un allenatore-icona come Douglas McKay è caduta due volte in trasferta, prima a Cavalese e poi a Pergine vincendo invece la gara interna con quest’ultima squadra.

Il Varese dovrà provare ad approfittare di questi “colpi di tosse” esterni dei meranesi (per altro “fermati” dalla prodezze dei portieri avversari), anche perché tra le cose in palio c’è anche una fetta di qualificazione alle Final Four di Coppa Italia, la competizione che a inizio 2020 vide proprio in finale le due contendenti, con le Aquile vincitrici nonostante la rimonta furiosa dei Mastini nell’ultimo terzo. Entrambe le squadre hanno tutte le intenzioni di tornare a disputare le finali a quattro per la “coccarda” e anche per questo i tre punti in palio a Casate saranno importanti.

I gialloneri hanno dimostrato, nelle due gare disputate dopo la ripartenza della IHL, di aver lavorato bene specie per quanto riguarda l’innesto dei giocatori del blocco comasco; per quanto riguarda gli altoatesini ci sarà da porre particolare attenzione sull’esperto Luca Ansoldi che, con 13 punti (4 gol) è il miglior marcatore della IHL al pari di Virtala (Caldaro) ma con una partita in meno di quest’ultimo. Occhio anche ai vari Mitterer e Juscak, già autori di quattro reti in una manciata di partite mentre è piuttosto golosa anche la sfida a distanza tra Tura e Tragust, goalie di ottima categoria.

La partita di Casate sarà trasmessa come di consueto in diretta su Radio Village e in video sulla pagina Facebook del Mastini, a pagamento (5 euro) tranne che per i possessori della Exclusive Card dei gialloneri, i quali potranno vederla gratuitamente.