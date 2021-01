Mastini, viaggio in Trentino per cercare il poker di vittorie

C’è uno scontro d’alta quota per i Mastini Varese nel pomeriggio dell’Epifania: i gialloneri, che a cavallo del Capodanno hanno disputato e vinto due gare nel nuovo impianto di casa (quello di Como), sono impegnati nella difficile trasferta di Cavalese dove sono attesi dal Valdifiemme terzo in classifica ma appena scavalcato dal Bressanone per la piazza d’onore.

Un match reso ancora più complicato dalla pesante sconfitta (5-1) subita dai trentini nel turno precedente di IHL a Caldaro nella sfida tra le prime due del torneo, un KO che ha respinto la rincorsa al vertice della formazione di Gschliesser, intenzionata a risollevarsi immediatamente. I Mastini però non intendono perdere quota: tornati in alto con i tre successi su tre gare dalla ripresa del campionato, i varesini sono in cerca del poker, galvanizzati dalla netta vittoria ai danni del Merano. (foto Munerato/Mastini)

Insomma, una partita da prendere con le pinze ma allo stesso tempo da disputare a viso aperto per Tura e compagni, sempre intenzionati a “incasellarsi” tra le prime quattro al termine del girone di andata, ovvero in una posizione che consente l’accesso alle finali di Coppa Italia. Interessante anche il duello a distanza tra i due allenatori, Gschliesser e Devèze, entrambi arrivati quest’anno sulle rispettive panchine e impegnati a “costruire” il proprio gioco con i gruppi a disposizione.

I trentini hanno nei cechi Roupec e Machan (oltre che in Vanzetta) i principali bomber, mentre Locatin si è fino a qui distinto in fase di suggerimento con ben sette assist già messi a referto; in porta c’è Peiti, altri goalie di sicuro livello al pari del giallonero Tura. Il match – primo di tre trasferte per il Varese – andrà in scena a partire dalle ore 18,30 e sarà trasmesso come di consueto su Radio Village ma anche sul canale Youtube dei padroni di casa.