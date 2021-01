Mauro Ghisellini nominato nel Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Mauro Ghisellini, direttore generale e vice presidente di ACOF Olga Fiorini, una realtà sul territorio in campo formativo dal 1956, con sedi sul territorio nazionale, ha ricevuto a inizio 2021 la nomina del Miur con un incarico di grande valore.

Ghisellini, già Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana e consigliere del Ministero dell’Istruzione a Roma tra i vari incarichi, è stato ora nominato nel Consiglio Nazionale Superiore della Pubblica Istruzione (Cspi), il massimo organo di rappresentanza della scuola che deve garantire l’unitarietà del sistema nazionale di istruzione e ha funzione di supporto tecnico-scientifico.

Il Cspi è formato da 36 componenti, nominati direttamente dal ministro dell’Istruzione e può formulare proposte in ordine alla promozione della sperimentazione e della innovazione, oltre a esprimere, o su richiesta del Ministro o di propria iniziativa, pareri su disegni di legge (ordinanze e decreti ministeriali) attinenti al sistema scolastico.

Mauro Ghisellini è da sempre impegnato nel campo della formazione: la realtà di ACOF offre infatti diversi percorsi scolastici per tutte le fasce di età, partendo dall’asilo nido fino alle scuole superiori, oltre a corsi universitari (Istituto Comprensivo “The International Academy” con il Liceo Internazionale, Istituto Comprensivo “Maria Montessori”, Istituti Superiori Olga Fiorini e il Liceo Scientifico Sportivo “Marco Pantani”). Inoltre ACOF opera anche nel settore della formazione professionale per adulti, rivolti a categorie svantaggiate, disoccupati e stranieri.

«Sono particolarmente fiero dell’incarico da poco ricevuto – spiega Mauro Ghisellini -. Si tratta di un compito inatteso, ma tanto gradito e apprezzato; ho scelto, pertanto, di accettare e perseguire gli obiettivi con la stessa determinazione e perseveranza che hanno da sempre distinto il mio impegno nella scuola. Mi sento di ringraziare tutte le persone che hanno riposto fiducia in me, malgrado le assenze dovute allo spiacevole incidente di cui sono stato vittima lo scorso anno. Invio tutta la mia riconoscenza alla Ministra Lucia Azzolina e al Capo di Dipartimento Max Bruschi per avermi offerto questa grande e splendida opportunità».